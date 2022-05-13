В Калуге восстановили электроснабжение в пострадавших от грозы районах

В ночь на пятницу, 13 мая, в Калужской области восстановили электроснабжение в Людиновском и Кировском районах. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Работы продолжались до часа ночи.

Свет там отключился во время грозы. Порывы ветра достигали 20 м/с.

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