В восьми районах Калужской области отключилось электричество из-за шквалистого ветра
Первая в 2022 году сильная гроза обрушилась на Калужскую область вечером в четверг, 12 мая. Из-за града и шквалистого ветра с порывами до 20 м/с аварийные отключения электричества произошли в восьми районах, сообщили в региональном министерстве строительства и ЖКХ.
Среди наиболее пострадавших – Думиничский, Жиздринский, Кировский, Людиновский, Сухиничский и Хвастовичский районы. Также света нет у некоторых жителей Боровского района и Калуги.
Как отмечают в министерстве строительства и ЖКХ, к борьбе с последствиями стихии готовы 87 бригад. Сообщить об отсутствии электричества можно по номеру 8-800-220-0-220.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!