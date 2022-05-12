Жители Калужской области не будут платить за отопление в мае

Как мы уже рассказывали, в Калужской области отопительный сезон завершился 4 мая. Однако за четыре дня последнего весеннего месяца платить за отопление будут только жители домов, в которых установлен общедомовой счетчик.

Об этом сообщили в четверг в региональной Госжилинспекции.

- За период с 1 по 4 мая оплата за отопление в домах, не оборудованных общедомовым прибором учета, начисляться не будет, - пояснили в ГЖИ.

Если квитанции за майское отопление все же придут, Госжилинспекция просит обращаться к ним с письменным заявлением и копиями квитанций для проведения проверки.

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