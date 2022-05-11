В Калуге Палаты Макаровых полностью расселят до конца мая
В Калуге Палаты Макаровых на улице Пушкина планируется полностью расселить до конца мая. Об этом в среду, 11 мая, сообщили на планерке в городской управе.
По информации чиновников, на данный момент расселено восемь из девяти помещений.
Далее дом переведут в статус нежилого. Будет решаться вопрос по его реставрации. В городской управе заявляют, что памятник архитектуры будет закреплен за министерством культуры Калужской области.
Как мы уже рассказывали, Палаты Макаровых являются одним из старейших жилых домов Калуги. Здание построено в первой половине XVIII века, является памятником культурного наследия. В 2019 году дом признали аварийным.
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