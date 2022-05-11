На окраинах Калуги отключат электричество 12 мая

В четверг, 12 мая, в Калуге отключат электричество в домах на окраине города. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение электричества с 9:00 до 17:00 12 мая:

Косарево,

СТ Сигнал,

СТ Вишневый Сад,

СТ Горняк.

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