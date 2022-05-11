В Калуге 11 мая начали отключать горячую воду в жилых домах
В среду, 11 мая, в Калуге стартовал сезон отключения горячей воды.
Профилактические работы начались в котельной на улице 65 лет Победы.
До 24 мая на этой улице не будет горячей воды в домах №41, 41 к. 1, 41 к. 2, 43, 45.
Ранее мы публиковали полный график отключения горячей воды в Калуге весной и летом 2022 года.
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