В Калужской области выросли цены на недвижимость
За первый квартал 2022 года в Калужской области зафиксирован существенный рост цен на жилье. Соответствующие данные опубликовал на днях в своем отчете Калугастат.
Стоимость квадратного метра в новостройках достигла 79 448 рублей. Это на 7,2% больше, чем в декабре.
На вторичном рынке за метр просят 72 964 рубля. По сравнению с декабрем цена выросла на 11,4%.
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