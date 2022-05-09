В Калужской области выросли цены на недвижимость

За первый квартал 2022 года в Калужской области зафиксирован существенный рост цен на жилье. Соответствующие данные опубликовал на днях в своем отчете Калугастат.

Стоимость квадратного метра в новостройках достигла 79 448 рублей. Это на 7,2% больше, чем в декабре.

На вторичном рынке за метр просят 72 964 рубля. По сравнению с декабрем цена выросла на 11,4%.

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