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В Калужской области в управляющей компании пропали 4 миллиона рублей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.05.2022 15:39 4 788
В Калужской области в управляющей компании пропали 4 миллиона рублей

В Обнинске возбудили уголовное дело в отношении руководства одной из управляющих компаний. В пятницу, 6 мая, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

По версии следствия, жители домов заплатили за коммунальные услуги более четырех миллионов рублей, но поставщикам УК эти деньги не перевела.

Сейчас продолжается расследование. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.05.2022 15:39 4 788
Тэги: недвижимость жкх
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