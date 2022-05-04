Еще на трех улицах Калуги отключат электричество 6 мая

Как мы уже рассказывали, на пяти улицах Калуги не будет электричества 6 мая. Позже этот список пополнился еще тремя улицами, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 8:30 до 16:00 связано с проведением ремонтных работ:

пер. Строительный, 11, 13, 15, 17, 19,

ул. Линейная, 9-15,

пер. Поселковый, 2-8.

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