На трех улицах Калуги отключат воду 6 мая
В пятницу, 6 мая, в Калуге отключат холодную воду на трех улицах. Это связано с проведением ремонтных работ во 2-м Тульском переулке, сообщили в водоканале.
Под отключение 6 мая с 9:00 до 20:00 попадут:
- 2-й Тульский переулок,
- улица Никитина (от Восточного проезда до Никитина, 166),
- улица Тульская (от Восточного проезда до 2-го Тульского переулка).
Без воды будет в том числе и детский сад №29.
- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - предупредили в водоканале.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!