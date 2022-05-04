На трех улицах Калуги отключат воду 6 мая

В пятницу, 6 мая, в Калуге отключат холодную воду на трех улицах. Это связано с проведением ремонтных работ во 2-м Тульском переулке, сообщили в водоканале.

Под отключение 6 мая с 9:00 до 20:00 попадут:

2-й Тульский переулок,

улица Никитина (от Восточного проезда до Никитина, 166),

улица Тульская (от Восточного проезда до 2-го Тульского переулка).

Без воды будет в том числе и детский сад №29.

- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - предупредили в водоканале.

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