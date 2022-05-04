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На пяти улицах Калуги отключат электричество 5 и 6 мая

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.05.2022 14:55 0 79
На пяти улицах Калуги отключат электричество 5 и 6 мая

В четверг и пятницу, 5-6 мая, в Калуге из-за ремонтных работ отключат электричество на пяти улицах. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе». 

Без света с 8:30 до 16:00 5 и 6 мая будут:

  • ул. Болдина, 25-47,
  • ул. Некрасова, 1-23, 4-16,
  • ул. Восточная, 4-20,
  • ул. Спичечная, 11-23,
  • ул. Окская ветка (полностью).

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.05.2022 14:55 0 79
Тэги: электричество жкх недвижимость
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