На пяти улицах Калуги отключат электричество 5 и 6 мая

В четверг и пятницу, 5-6 мая, в Калуге из-за ремонтных работ отключат электричество на пяти улицах. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Без света с 8:30 до 16:00 5 и 6 мая будут:

ул. Болдина, 25-47,

ул. Некрасова, 1-23, 4-16,

ул. Восточная, 4-20,

ул. Спичечная, 11-23,

ул. Окская ветка (полностью).

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