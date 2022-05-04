На окраинах Калуги отключат электричество 5 мая

В четверг, 5 мая, в Калуге из-за ремонтных работ отключат электричество в населенных пунктах на окраине города. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Без света с 9:00 до 17:00 5 мая будут:

Трудовой,

Бабенки,

Карачево,

Белая,

Болотная,

Черносвитино,

Воровая.

Также в период с 10:00 до 11:00 возможны короткие отключения:

Андреевское,

Елизаветинка,

Большие Сушки,

Корекозево,

лагеря Восход, Ласточка, Дружба, Бригантина, Чайка.

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