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На окраинах Калуги отключат электричество 5 мая

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.05.2022 14:01 0 70
На окраинах Калуги отключат электричество 5 мая

В четверг, 5 мая, в Калуге из-за ремонтных работ отключат электричество в населенных пунктах на окраине города. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе». 

Без света с 9:00 до 17:00 5 мая будут:

  • Трудовой, 
  • Бабенки,
  • Карачево, 
  • Белая, 
  • Болотная, 
  • Черносвитино,
  • Воровая.

Также в период с 10:00 до 11:00 возможны короткие отключения:

  • Андреевское, 
  • Елизаветинка, 
  • Большие Сушки, 
  • Корекозево,
  • лагеря Восход, Ласточка, Дружба, Бригантина, Чайка.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.05.2022 14:01 0 70
Тэги: коммуналка жкх электричество
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