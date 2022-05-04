На окраинах Калуги отключат электричество 5 мая
В четверг, 5 мая, в Калуге из-за ремонтных работ отключат электричество в населенных пунктах на окраине города. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Без света с 9:00 до 17:00 5 мая будут:
- Трудовой,
- Бабенки,
- Карачево,
- Белая,
- Болотная,
- Черносвитино,
- Воровая.
Также в период с 10:00 до 11:00 возможны короткие отключения:
- Андреевское,
- Елизаветинка,
- Большие Сушки,
- Корекозево,
- лагеря Восход, Ласточка, Дружба, Бригантина, Чайка.
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