В двух районах Калужской области не вывозили мусор из-за проблем с транспортом

На прошедших выходных в Дзержинском и Медынском районах Калужской области скопилось большое количество мусора на контейнерных площадках.

В среду, 4 мая, ситуацию прокомментировало региональное министерство строительства и ЖКХ.

- Сбой в вывозе отходов произошел в связи с поломкой нескольких единиц специализированной техники, - пояснили в министерстве. - В настоящее время ситуация исправляется. Подрядчик вывозит накопленный мусор, дополнительно сформированы группы по уборке территорий контейнерных площадок.

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