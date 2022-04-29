Опубликован полный график отключения горячей воды в Калуге
В пятницу, 29 апреля, городская управа Калуги опубликовала полный график отключения горячей воды с мая по август.
Работы начнутся 11 мая и завершатся 26 августа.
Чтобы найти свой дом, воспользуйтесь поиском по странице в браузере.
Котельная на улице 65 лет Победы, 51
Отключение с 11 по 24 мая.
- ул. 65 лет Победы, 41
- ул. 65 лет Победы, 41, Корпус 1
- ул. 65 лет Победы, 41, Корпус 2
- ул. 65 лет Победы, 43
- ул. 65 лет Победы, 45
Котельная на улице Маяковского, 35
Отключение с 16 по 27 мая.
- ул. Маяковского, 39
- ул. Маяковского, 41
- ул. Новаторская, 32
Котельная на улице Болотникова, 1
Отключение с 16 по 27 мая.
- ул. Болотникова, 3, корпус 1
- ул. Болотникова, больница.
Котельная на улице Телевизионной, 2д
Отключение с 16 по 27 мая.
- Телевизионная ул, 2, Корпус 1
- Телевизионная ул, 2а
Котельная на улице Взлетной, 46
Отключение с 16 по 27 мая.
- Взлетная ул, 40
Котельная на улице Новослободской, 25а
Отключение с 16 по 27 мая.
- Новослободская ул, 20
- Промышленная ул, 23
- Промышленная ул, 36а
- Промышленная ул, 36
- Новослободская ул, 25, Калужский колледж экономики и технологий
Котельная на улице Вишневского, 3а
Отключение с 16 по 27 мая.
- Анненки ул, 18
- Вишневского ул, 14
- Вишневского ул, 15
- Вишневского ул, 16
- Вишневского ул, 17
- Вишневского ул, 18
- Вишневского ул, 19, Корпус 1
- Вишневского ул, 23
- Вишневского ул, 23, Корпус 1
- Вишневского ул, 25
- Вишневского ул, 3
- Вишневского ул, 31
- Вишневского ул, 5 (школа)
- Вишневского ул, 21 (д/сад)
- тер. Областной больницы (д/сад Здравушка)
- Вишневского ул, 33
- Вишневского ул, 9
- Вишневского ул, 19, Корпус 2
- детский сад 8
Котельная во 2-м Тульском переулке, 5а
Отключение с 16 по 27 мая.
- Никитина ул, 125 б
- Никитина ул, 125 в
- Никитина ул, 133, Корпус 1
- Никитина ул, 133, Корпус 2
- Никитина ул, 123
Котельная на проезде Юрия Круглова, 3
Отключение с 16 по 27 мая.
- Юрия Круглова проезд, д.3 (МБДОУ 72 Дельфиненок)
Котельная на улице Кирова, 67а
Отключение с 16 по 27 мая.
- Ленина ул, 69 а
- Кирова ул, 47
- Кирова ул, 57
- Кирова ул, 59
- Кирова ул, 59 /1
- Кирова ул, 63
- Кирова ул, 67
- Ленина ул, 69
- Суворова ул, 147
- Суворова ул, 147, Корпус 1
- Суворова ул, 151
- Суворова ул, 156а
- Суворова ул, 156 б
- Суворова ул, 158
- Суворова ул, 160
- Теренинский пер, 6а
- Теренинский пер, 8
Котельная на улице Светлой, 58 во Мстихино
Отключение с 16 по 27 мая.
- Лесная ул, 24
- Лесная ул, 24, Корпус 1
- Лесная ул, 26
- Лесная ул, 27
- Лесная ул, 27, Корпус 1
- Мстихинская ул, 2
- Мстихинская ул, 4
- Мстихинская ул, 6
- Мстихинская ул, 8
- Радужная ул, 11
- Радужная ул, 7, Корпус 1
- Радужная ул, 7, Корпус 2
- Радужная ул, 5 д/с Ромашка
Котельная на улице Гурьянова, 18, корпус 2
Отключение с 16 по 27 мая.
- Гурьянова ул, 18, Корпус 1
- Гурьянова ул, 18, Корпус 2
- Гурьянова ул, 24
- Гурьянова ул, 26
Котельная на улице Молодежной, 58 в деревне Лихун
Отключение с 16 по 27 мая.
- Губернская, 25, д/с «Ветерок»
Котельная на улице Вилонова, 40
Отключение с 16 по 27 мая.
- Кутузова ул, 31, Корпус 1
- Кутузова ул, 31, Корпус 2
- Луначарского ул, 40
- Луначарского ул, 45
- Луначарского ул, 51
- Первомайская ул, 12
- Первомайская ул, 27
- Зеленый Крупец ул, 3
- Знаменская ул, 4, Корпус 1
- Знаменская ул, 4, Корпус 2
- Первомайская ул, 30
- Салтыкова-Щедрина ул, 14
- Салтыкова-Щедрина ул, 13а
- Первомайская ул, 16а
- Вилонова 16
- Салтыкова-Щедрина ул, 23
Котельная на улице Дзержинского, 83а
Отключение с 16 по 27 мая.
- Дзержинского ул, 78
- Дзержинского ул, 90
- Тульская ул, 13 б
- Тульская ул, 15
- Тульская ул, 21
- Тульская ул, 23
- Дзержинского ул, 69
- Дзержинского ул, 71
- Дзержинского ул, 92
- Дзержинского ул, 92, Корпус 2
- Дзержинского ул, 92а
- Дзержинского ул, 92б, Корпус 1
- Дзержинского ул, 93
- Дзержинского ул, 95
- Кирова ул, 70
- Кирова ул, 74
- Кирова ул, 76
- Кирова ул, 78
- Кирова ул, 80
- Николо-Козинская ул, 22
Котельная на улице Нижней Усадебной в деревне Канищево
Отключение с 30 мая по 10 июня.
- Дальняя ул, 21
- Дальняя ул, 25
- Дальняя ул, 27
- Дальняя ул, 29
- Дорожная ул, 15
- Дорожная ул, 31
- Дорожная ул, 33
- Дорожная ул, 34
- Калужского Ополчения ул, 3
- Калужского Ополчения ул, 5
- Калужского Ополчения ул, 7
- Калужского Ополчения ул, 9
- Комсомольская ул, 5
- Майская ул, 15
- Майская ул, 3
- Майская ул, 32
- Майская ул, 34
- Майская ул, 36
- Московская ул, 345
- Светлая ул, 12
- Светлая ул, 6
- Светлая ул, 8
- Дальняя, 3 Центр БОМЖ
- Дорожная, 17 МБОУ СОШ 51
- Дорожная, 33а МБДОУ 102 "Терем-Теремок"
Котельная на улице Аэропортовской
Отключение с 30 мая по 10 июня.
- ул. Аэропортовская ул, 1
- ул. Аэропортовская ул, 10
- ул. Аэропортовская ул, 12
- ул. Аэропортовская ул, 13
- ул. Аэропортовская ул, 14
- ул. Аэропортовская ул, 2
- ул. Аэропортовская ул, 9
- ул. Аэропортовская ул, 1/1
- ул. Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ"
Котельная на улице Никитина, 95б
Отключение с 30 мая по 10 июня.
- Никитина ул, 100
- Никитина ул, 104
- Никитина ул, 106
- Никитина ул, 108
- Никитина ул, 76
- Никитина ул, 82
- Белинского ул, 3
- Белинского ул, 6
- Белинского ул, 9
- Малый пер, 1
- Малый пер, 2
- Малый пер, 3
- Никитина ул, 72, Корпус Общежитие
- Никитина ул, 83
- Никитина ул, 85, Корпус 2
- Никитина ул, 87
- Пестеля 1-й пер, 19
- Пестеля 1-й пер, 19а
- Пестеля 1-й пер, 26
- Пестеля 1-й пер, 28
- Пестеля 1-й пер, 30
- Пестеля 1-й пер, 30, Корпус 1
- Пестеля 1-й пер, 50
- Пестеля ул, 13
- Пестеля ул, 15а
- Постовалова ул, 10
- Постовалова ул, 2
- Постовалова ул, 21
- Постовалова ул, 23
- Постовалова ул, 25
- Постовалова ул, 4
- Постовалова ул, 6
- Постовалова ул, 7
- Постовалова ул, 8
- Тульская ул, 100
Котельная на улице Энгельса, 110а
Отключение с 30 мая по 10 июня.
- Никитина ул, 64/82
- Степана Разина ул, 57
- Фридриха Энгельса ул, 110
- Фридриха Энгельса ул, 119
Котельная на улице Горького, 73
Отключение с 30 мая по 10 июня.
- ул. Горького ул, 63
- ул. Горького ул, 71
- М. Горького ул, 67 "Роддом"
- ул. Горького ул, 88
- ул. Горького ул, 85
- ул. Мичурина ул, 38а
- ул. Никитина ул, 66/85
- ул. Никитина ул, 66а
- ул. Никитина ул, 68
- ул. Никитина ул, 81
- ул. Никитина ул, 81а
Котельная на улице Горького, 96а
Отключение с 30 мая по 10 июня.
- Горького ул, 100
- Горького ул, 88
- Горького ул, 90
- Горького ул, 92
- Горького ул, 94
- Горького ул, 96
- Горького ул, 98
- Энгельса ул, 143
- Энгельса ул, 145 "гвс"
- Энгельса ул, 147 "гвс"
- Энгельса ул, 149 "гвс"
- Энгельса ул, 151 "гвс"
Котельная на улице Луначарского, 6а
Отключение с 30 мая по 10 июня.
- Луначарского ул, 9/2
- Старичков пер, 7
Котельная на улице Дорожной, 21
Отключение с 30 мая по 10 июня.
- Тепличная ул, 6а МБДОУ 82 "Чиполлино"
- Тепличная ул, 5
- Тепличная ул, 7
- Тепличная ул, 8
Котельная на бульваре Энтузиастов, 6б
Отключение с 30 мая по 10 июня.
- Бульвар Моторостроителей ул, 1
- Бульвар Моторостроителей ул, 12а
- Бульвар Моторостроителей ул, 12, Корпус 1-й подъезд
- Бульвар Моторостроителей ул, 12, Корпус 2-8 й подъезды
- Бульвар Моторостроителей ул, 12а
- Бульвар Моторостроителей ул, 3
- Бульвар Моторостроителей ул, 4
- Бульвар Моторостроителей ул, 5
- Бульвар Моторостроителей ул, 6
- Бульвар Моторостроителей ул, 7
- Бульвар Моторостроителей ул, 9
- Бульвар Энтузиастов ул, 1
- Бульвар Энтузиастов ул, 11
- Бульвар Энтузиастов ул, 15
- Бульвар Энтузиастов ул, 17
- Бульвар Энтузиастов ул, 2
- Бульвар Энтузиастов ул, 4
- Бульвар Энтузиастов ул, 5
- Бульвар Энтузиастов ул, 6
- Бульвар Энтузиастов ул, 7
- Бульвар Энтузиастов ул, 8
- Бульвар Энтузиастов,13 МБДОУ 103 "Лесная сказка"
- Бульвар Моторостроителей.16 МБОУ Лицей 48
- Бульвар Моторостроителей,9 МБУ "ЦБС" г. Калуги
- Бульвар Моторостроителей,9 ГБУЗ КО Городская поликлиника
- Бульвар Энтузиастов,1 ГБУЗ КО "Детская городская больница"
- Бульвар Энтузиастов ул, 13а
- Бульвар Энтузиастов ул, 9
Котельная на улице Вишневского, 1
Отключение с 30 мая по 10 июня.
- Вишневского ул, 1 "Аптека 17"
- Вишневского ул, 1 "КОМЦ"
- Вишневского ул, 1 "Облбольница"
- Вишневского ул, 2 "Онкологический диспансер"
Котельная микрорайона «Веснушки»
Отключение с 1 по 14 июня
- Минская ул, 6
- Минская ул, 43
- Минская ул, 14
- Минская ул, 7
- Минская ул, 36
- Минская ул, 34
- Минская ул, 5
- Минская ул, 15
- Минская ул, 33
- Минская ул, 32
- Минская ул, 23 СОШ13
- Минская ул, 22 "д/с Карусель"
Котельная в переулке Воинском, 6а
Отключение с 6 по 19 июня
- Воинский пер, 6
Котельная на улице Байконурской, 11
Отключение с 6 по 17 июня
- Байконур б-р, 1
- Байконур б-р, 3
- Байконур б-р, 5
- Звездная ул, 1
- Звездная ул, 11
- Звездная ул, 12
- Звездная ул, 13
- Звездная ул, 14
- Звездная ул, 15
- Звездная ул, 18а
- Звездная ул, 19
- Звездная ул, 19а
- Звездная ул, 2
- Звездная ул, 20
- Звездная ул, 21
- Звездная ул, 22
- Звездная ул, 28
- Звездная ул, 29
- Звездная ул, 3
- Звездная ул, 4
- Звездная ул, 5
- Звездная ул, 6
- Первых Космонавтов пл, 6
- ул. Звездная,119а МБОУДО "ДШИ 6"
Котельная на улице Веры Андриановой, 64а
Отключение с 14 по 26 июня
- Веры Андриановой ул, 56 с/комплекс "Динамо"
- Веры Андриановой ул, 66 д/с "Яблонька"
- Веры Андриановой ул, 86 МБДОУ 55
- Складская ул, 2
Котельная на улице Ленина, 26а
Отключение с 14 по 26 июня
- Билибина ул, 48, Корпус 1
- Московская ул, 193, Корпус 1
- Московская ул, 193, Корпус 2
Котельная на улице Маяковского, 59
Отключение с 14 по 26 июня
- Психбольницы тер, 23
- Психбольницы тер, 24
- Психбольницы тер, 25
Котельная на улице Горького, 1б
Отключение с 14 по 26 июня
- Теренинский пер, 4
- Фридриха Энгельса ул, 7/20
- Ленина ул, 65
- Максима Горького ул, 3
- Максима Горького ул, 7, Корпус 1
- Пролетарская ул, 118
- Теренинский пер, 1
- Теренинский пер, 2
- Чижевского ул, 11
- Чижевского ул, 13
- Чижевского ул, 14
- Чижевского ул, 18
- Чижевского ул, 21
- Чижевского ул, 23
- Чижевского ул, 25
- Чижевского ул, 7
- Чижевского ул, 9
- Константиновых ул, 2
- Константиновых ул, 6
- Баррикад ул, 140
- Баррикад ул, 144
- Пролетарская ул, 114 общежитие ФГБУ Калужской области
- Пролетарская ул, 112
- Пролетарская ул, 112, Корпус 1
- Пролетарская ул, 116
- Пролетарская ул, 159
- Пролетарская ул, 161
- Пролетарская ул, 163
- Пролетарская ул, 165
- Фридриха Энгельса, ул.12 (школа)
- Максима Горького, Д. 9 д/сад 87
- Константиновых ул, 4
- Баррикад ул, 142 д/с83
Котельная на улице Азаровской, 13
Отключение с 14 по 26 июня
- Терепецкая ул, 9
- Терепецкая ул, 12
- Терепецкая ул, 11/2
- Азаровская ул, 21
- Терепецкая ул,10 ГАПОУ КО Калужский технологический колледж
- Московская ул, 314/51 ДСУ 1
Котельная на Грабцевском шоссе, 35
Отключение с 14 по 26 июня
- Клюквина ул, 3
- Молодежная ул, 11
- Молодежная ул, 11, Корпус 1
- Молодежная ул, 19, Корпус 14
- Пригородная ул, 11
- Пригородная ул, 13
- Грабцевское шоссе ул, 32а
- Грабцевское шоссе ул, 50
- Калужская ул, 33
- Новаторская ул, 6
- Проезжая ул, 16
Котельная на улице Школьной, 7а в Резвани
Отключение с 20 июня по 1 июля.
- Школьная ул, 1
- Школьная ул, 2
- Школьная ул, 3
Котельная на улице Калуга-Бор, 3
Отключение с 20 июня по 1 июля.
- Калуга-Бор ул, 25а
- Калуга-Бор ул, 3 дача 30
- Калуга-Бор ул, 3 дача 30а
Котельная на улице Тарутинской, 231а
Отключение с 21 июня по 23 августа.
- Тарутинская ул, 231, Корпус 5
- Тарутинская ул, 231, Корпус 6
- Тарутинская ул, 231, Корпус 7
- Тарутинская ул, 231, Корпус 8
- Тарутинская ул, 231, Корпус 9
- Тарутинская,231 ГКОУ КО "Областной центр образования" Лицей -интернат
- Тарутинская ул, 243
- Тарутинская ул, 241
Котельная на улице Социалистической, 2а
Отключение с 27 июня по 8 июля.
- Калинина пер, 2
- Калинина пер, 9
- Калинина ул, 15
- Калинина ул, 4
- Пионерская ул, 2
- Пионерская ул, 9
- Социалистическая ул, 12
- Социалистическая ул, 6
- Социалистическая ул, 6, Корпус 1
- Чичерина ул, 12, Корпус 1
Котельная в 1-м Академическом проезде, 29
Отключение с 29 июня по 12 июля.
- Заречная ул, 3 72 шк 50
- 65 лет Победа ул,8 д/сад Планета
- 65 лет Победы ул, 17
- 65 лет Победы ул, 20
- 65 лет Победы ул, 25
- 65 лет Победы ул, 27
- 65 лет Победы ул, 29
- 65 лет Победы ул, 31
- 65 лет Победы ул, 31, корпус 1
- 65 лет Победы ул, 12 д/сад Мозайка
- 65 лет Победы ул, 35
- Генерала Попова ул, 10
- Георгия Димитрова ул, 10
- Георгия Димитрова ул, 22
- Георгия Димитрова ул, 24
- Георгия Димитрова ул, 8
- Серафима Туликова ул, 2
- Спартака ул, 15
- Фомушина ул, 10
- Фомушина ул, 10, корпус 1
- Фомушина ул, 10а
- Фомушина ул, 10б
- Фомушина ул, 2
- Фомушина ул, 6
- Фомушина ул, 8
- Фомушина ул, 31
- Фомушина ул, 29
- Фомушина ул, 26
- Хорошая ул, 4
- Хорошая ул, 6
- Фомушина ул, 8
- Фомушина ул, 8, корпус 1
- Генерала Попова ул, 5
- Генерала Попова ул, 7
- Генерала Попова ул, 9
- Энергетиков ул, 35
- Генерала Попова ул, 18, Корпус 3
- Генерала Попова ул, 24
- Генерала Попова ул, 28
- Сиреневый б-р, 18
- Сиреневый б-р, 4
- Сиреневый б-р, 6, Корпус 1
- Сиреневый б-р, 8
- Генерала Попова ул, 330 д/сад Улыбка
- Генерала Попова ул, 14, Корпус 1
- Генерала Попова ул, 16
- Генерала Попова ул, 18
- Генерала Попова ул, 18, Корпус 1
- Генерала Попова ул, 18, Корпус 2
- Генерала Попова ул, 20
- Генерала Попова ул, 22
- Спартака ул, 3
- Спартака ул, 5
- Спартака ул, 9
- Димитрова ул, 14 д\сад Бережок
- Генерала Попова ул, 10, Корпус 1
- Генерала Попова ул, 10, Корпус 2
- Генерала Попова ул, 2, Корпус 1/2
- Генерала Попова ул, 4
- Генерала Попова ул, 8
- Георгия Димитрова ул, 4
Котельная на улице Беговой, 15
Отключение с 4 по 15 июля.
- Ипподромная ул, 11
- Ипподромная ул, 8
- гос. Конюшня
Котельная на улице Салтыкова-Щедрина, 74в
Отключение с 11 по 22 июля.
- Салтыкова-Щедрина ул, 72
- Салтыкова-Щедрина ул, 72 "жд"
- Салтыкова-Щедрина ул, 74/1
- Салтыкова-Щедрина ул, 74/2
Котельная на улице Московской, 31а
Отключение с 4 по 15 июля.
- Суворова ул, 123/50
- Ленина ул, 74
- Ленина ул, 76
- Суворова ул,139
Котельная на улице Пестеля, 32б
Отключение с 4 по 15 июля.
- Тульская ул, 103
- Тульская ул, 119
- Тульская ул, 121
- Тульская ул, 139
- Тульская ул, 141
- Маршала Жукова ул, 18
- Маршала Жукова ул, 22
- Маршала Жукова ул, 26
- Маршала Жукова ул, 28
- Маршала Жукова ул, 30
- Маршала Жукова ул, 30а
- Пестеля ул, 8
- Стеклянников Сад ул, 3
- Стеклянников Сад ул, 4
- Маршала Жукова,16ул. (д/сад 70)
- Тульская,131 ул. (д/сад 84)
- Стеклянников Сад, 5 школа –интернат
Котельная на улице Гурьянова, 71а
Отключение с 4 по 15 июля.
- Гурьянова ул, 59
- Гурьянова ул, 59, Корпус 3
- Гурьянова ул, 67, Корпус 2
- Гурьянова ул, 67, Корпус 3
- Гурьянова ул, 71
- Гурьянова ул, 73
- Гурьянова ул, 65 МБОУ СШ 49
- Гурьянова ул, 65 МАУ Дирекция спортивных сооружений
- Карачевская ул, 19, Корпус 1
- Карачевская ул, 19, Корпус 2
Котельная на улице Кибальчича, 17а
Отключение с 4 по 15 июля.
- Кибальчича ул, 1
- Кибальчича ул, 11
- Кибальчича ул, 13
- Кибальчича ул, 15
- Кибальчича ул, 18
- Кибальчича ул, 20
- Кибальчича ул, 22
- Кибальчича ул, 24
- Кибальчича ул, 26
- Кибальчича ул, 3
- Кибальчича ул, 4
- Кибальчича ул, 5
- Кибальчича ул, 7
- Кибальчича ул, 9
- Кибальчича,19 МБОУ СШ 46
- Кибальчича,17МБОУ СШ 46
- Кубяка,20 Азароввский детский дом
- Малоярославецкая,7 МБДОУ 104 "Семицветик"
- Малоярославецкая ул, 10
- Малоярославецкая ул, 12
- Малоярославецкая ул, 14
- Малоярославецкая ул, 16
Котельная на улице Ольговской, 19а
Отключение с 4 по 15 июля.
- Дорожный пер, 8
- Дружбы ул, 10
- Дружбы ул, 12
- Дружбы ул, 18
- Дружбы ул, 19
- Дружбы ул, 5
- Дружбы ул, 6/2
- Дружбы ул, 8
- Ольговская ул, 10, Корпус 1
- Ольговская ул, 12, Корпус 1
- Ольговская ул, 13
- Ольговская ул, 14
- Ольговская ул, 15
- Ольговская ул, 16
- Ольговская ул, 17
- Ольговская ул, 19
- Ольговская ул, 3
- Ольговская ул, 5
- Тарутинская ул, 184
- Тарутинская ул, 186
- Тарутинская ул, 186, Корпус 1
- Тарутинская ул, 188
- Тарутинская ул, 192, Корпус 1
- Тарутинская ул, 194, Корпус 1
- Тарутинская ул, 200, Корпус 1
- Тарутинская ул, 202
- пер. Дорожный,5 МБОУ СШ 16
- пер. Ольговский,7 МБДОУ 108 "Дружба"
- Тарутинская ул, 200, Корпус 1
- Тарутинская ул, 202
Котельная на улице Дубравы, 14
Отключение с 4 по 15 июля.
- Дубрава ул, 12
Котельная на улице Хрустальной, 18а
Отключение с 4 по 15 июля.
- Хрустальная ул, 44, Корпус 5
- Хрустальная ул, 44, Корпус 6
- Хрустальная ул, 44, Корпус 4
- Хрустальная ул, 44, Корпус 2
- Хрустальная ул, 44, Корпус 3
- Стекольная ул, 2
- Стекольная ул, 4
- Хрустальная ул, 1
- Хрустальная ул, 10
- Хрустальная ул, 5
- Хрустальная ул, 7
- Хрустальная ул, 8
- Хрустальная ул, 9
- Хрустальный пер, 1
- Хрустальный пер, 11
- Хрустальный пер, 3
- Хрустальный пер, 7
- Хрустальный пер, 9
- Чехова ул, 11
- Чехова ул, 15
- Маршала Жукова ул, 52
- Стекольная ул, 26
Котельная на улице Московской, 9а в селе Росва
Отключение с 4 по 15 июля.
- Зеленая ул, 2
- Московская ул,6 Б Школа 43
- Зеленая ул, 4
- Мира ул, 10
- Мира ул, 11
- Мира ул, 12
- Мира ул, 13
- Мира ул, 14
- Мира ул, 2
- Мира ул, 3
- Мира ул, 4
- Мира ул, 5
- Мира ул, 6
- Мира ул, 7
- Мира ул, 8а
- Мира ул, 8б
- Мира ул, 9
- Молодежная ул, 1
- Молодежная ул, 10
- Молодежная ул, 11
- Молодежная ул, 12
- Молодежная ул, 13
- Молодежная ул, 15
- Молодежная ул, 16
- Молодежная ул, 17
- Молодежная ул, 18
- Молодежная ул, 19
- Молодежная ул, 2
- Молодежная ул, 26
- Молодежная ул, 3
- Молодежная ул, 4
- Молодежная ул, 5
- Молодежная ул, 6
- Молодежная ул, 7
- Молодежная ул, 9
- Московская ул, 10
- Московская ул, 11
- Московская ул, 12
- Московская ул, 5
- Московская ул, 5а
- Московская ул, 5б
- Московская ул, 7
- Московская ул, 8
- Московская ул, 8б
- Московская ул, 9
- Пролетарская ул, 1
- Пролетарская ул, 2
- Пролетарская ул, 3
- Пролетарская ул, 5
- Пролетарская ул, 6
Котельная на улице Литвинчука, 4
Отключение с 4 по 18 июля.
- Петра Тарасова ул,8
- Петра Тарасова ул,10
- Петра Тарасова ул,12
- Петра Тарасова ул,37
- Петра Тарасова ул,39
- Петра Тарасова ул,43
- Братьев Луканиных ул,4 (школа45)
- Братьев Луканиных ул,6 (д/с "Мечта")
- Василия Стригунова ул,7(д/с "Акварель")
Котельная на улице Железнодорожников
Отключение с 4 по 15 июля.
- Путейская ул,2а
- Путейская ул,4
- Путейская ул,5
- Путейская ул,7
- Путейская ул,8
- Путейская ул,9
Котельная на улице Кибальчича, 8
Отключение с 5 по 15 июля.
- Кибальчича ул,8
- Кибальчича ул,28
- Кибальчича ул,30
- Кибальчича ул,32
- Кибальчича ул,34 (д/с "Жар-Птица")
Котельная на улице Салтыкова-Щедрина, 141
Отключение с 11 по 21 июля.
- Болдина ул, 24, Корпус 1
- Николо-Козинская ул, 69
- Николо-Козинская ул, 92, Корпус 1-я очередь
- Николо-Козинская ул, 92, Корпус 2-я очередь
- Никитина ул, 32
- Никитина ул, 34
- Никитина ул, 36
- Николо-Козинская ул, 61
- Николо-Козинская ул, 65
- Николо-Козинская ул, 67
- Николо-Козинская ул, 73
- Николо-Козинская ул, 75
- Николо-Козинская ул, 77
- Николо-Козинская ул, 79
- Степана Разина ул, 44
- Степана Разина ул, 48
- Степана Разина ул, 50
- Степана Разина ул, 52
- Степана Разина ул, 54
- Степана Разина ул, 56
- Степана Разина ул, 58
- Степана Разина ул, 60
- Степана Разина ул, 95, Корпус 1
- Степана Разина ул, 95, Корпус 2
- Степана Разина ул, 97, Корпус 2
- Степана Разина ул, 42/38
- Степана Разина ул, 46
- Степана Разина ул, 64
Котельная на улице Веры Андриановой, 5а
Отключение с 11 по 21 июля.
- Веры Андриановой ул, 5
- Паровозный пер, 4
- Паровозный пер, 4а
- Ленина ул. 45 д/сад 7
- Веры Андриановой,3 (школа 21)
- Баррикад,153 д/с "Колосок"
- Баррикад ул, 139
Котельная на улице Гвардейской, 15а
Отключение с 11 по 21 июля.
- Гвардейская ул, 10
- Гвардейская ул, 17
- Гвардейская ул, 5
- Гвардейская ул, 9
- Первых Коммунаров ул, 11
- Первых Коммунаров ул, 12
- Первых Коммунаров ул, 14
- Первых Коммунаров ул, 16
- Промежуточная ул, 10
- Промежуточная ул, 9
- Первых Коммунаров ул, 19А (д/сад)
Котельная на улице Хрустальной, 50а
Отключение с 11 по 21 июля.
- Хрустальная ул, 54
- Хрустальная ул, 27
- Хрустальная ул, 33
- Хрустальная ул, 35
- Хрустальная ул, 50
- Хрустальная ул, 52
- Хрустальная ул, 56
- Хрустальная ул, 58
- Хрустальная ул, 60
- Хрустальная ул, 62
- Хрустальная ул, 64
- Хрустальная ул, 66
- Хрустальная ул, 68
- Хрустальная ул, 70
- Хрустальная ул, 72
- Хрустальная ул, 74
Котельная на улице Пролетарской, 125
Отключение с 11 по 21 июля.
- Баррикад ул, 124
- Баррикад ул, 126
- Баррикад ул, 126, Корпус 1
- Ленина ул, 58
- Ленина ул, 61/5
- Ленина ул, 66/3
- Ленина ул, 68/8
- Пролетарская ул, 110
- Пролетарская ул, 155
- Чижевского ул, 4
- Карла Либкнехта ул, 14, Корпус 1
- Карла Либкнехта ул, 14а
- Московская ул, 65/1,
- Московская ул, 71
- Баррикад ул, 136
- Пролетарская ул, 133
- Пролетарская ул, 135
- Пролетарская ул, 139
Котельная на улице Чичерина, 23а
Отключение с 11 по 21 июля.
- Пухова ул, 46, Корпус 1
- Кооперативная ул, 1, Корпус 2
- Кооперативная ул, 3
- Кооперативная ул, 8
- Тельмана ул, 35
- Чичерина ул, 18, Корпус 1
- Билибина ул, 10
- Билибина ул, 2
- Билибина ул, 4
- Билибина ул, 8
- Окружная ул, 2
- Окружная ул, 4
- Окружная ул, 4, Корпус 1
- Окружная ул, 4, Корпус 2
- Окружная ул, 7
- Поле Свободы ул, 33
Котельная на улице Кутузова, 4а
Отключение с 18 по 29 июля.
- Воробьевский пер, 5а
- Красноармейский 2-й пер, 12, Корпус 37
- Кутузова ул, 10
- Кутузова ул, 14
- Луначарского ул, 62
Котельная на улице Привокзальной, 4а
Отключение с 18 по 29 июля.
- Привокзальная ул,1, корпус 1
- Привокзальная ул,4
- Привокзальная ул,6
- Привокзальная ул,7
- Привокзальная ул,8
- Привокзальная ул,8, корпус 1
- Привокзальная ул,8, корпус 2
- Привокзальная ул,9
- Привокзальная ул,9, корпус 1
- Привокзальная ул,9, корпус 2
- Привокзальная ул,10
- Привокзальная ул,10а (д/с17)
- Привокзальная ул,11
- Привокзальная ул,11, корпус 1
- Привокзальная ул,12
- Привокзальная ул,12а
- Привокзальная ул,14
- Привокзальная ул,15
- Привокзальная ул,15, корпус 1
- Привокзальная ул,16
- Привокзальная ул,14
- Привокзальная ул,14
Котельная на улице Кубяка, 3а
Отключение с 25 июля по 5 августа.
- Кубяка ул, 17
- Малоярославецкая ул, 1
- Малоярославецкая ул, 2
- Малоярославецкая ул, 3
- Малоярославецкая ул, 4
- Малоярославецкая ул, 5
- Кубяка ул, 15 МБДОУ 110 "Золотой петушок"
- Кубяка ул,до Азаровский детский дом
- Кубяка ул, 26 ГАУ КО Расправь крылья
- Малоярославецкая ул, 6
- Малоярославецкая ул, 8
Котельная на улице Московской, 217а
Отключение с 25 июля по 5 августа.
- Московская ул, 313
- Московская ул, 315, Корпус 2
- Московская ул, 313а
- Московская ул, 315
- Московская ул, 315, Корпус 1
- Московская ул, 315, Корпус 3
- Московская ул, 315, Корпус 4
- Московская ул, 315, Корпус 5
- Московская ул, 315, Корпус 6
- Московская ул, 319 К1 МБДОУ 90 "Ласточка"
- Московская ул, 317
- Московская ул, 319
Котельная на улице Вооруженного Восстания, 12
Отключение с 27 июля по 9 августа.
- Суворова ул, 71а
- Суворова ул, 71б
- Суворова ул, 77
- Ломоносова ул, 1
- Суворова пер, 5
- Суворова ул, 21
- Суворова ул, 25
- Суворова ул, 31
- Суворова ул, 63, Корпус 1
- Суворова ул, 65
- Суворова ул, 67
- Суворова ул, 69
- Вооруженногого Восстания, 5
- Вооруженного Восстания ул, 1
- Вооруженного Восстания ул, 2
- Гагарина ул, 13
- Гагарина ул, 13, Корпус 1
- Октябрьская ул, 21/22
- Парижской Коммуны ул, 1а
- Парижской Коммуны ул, 24
- Парижской Коммуны ул, 26
- Парижской Коммуны ул, 28
- Парижской Комунны ул, 32
- Парижской Коммуны ул, 30
- Циолковского ул, 58
- Циолкоыского ул, 67/1
- Циолковского ул, 60
- Комарова ул, 4
- Циолковского ул, 62
- Академика Королева ул, 22
- Баумана ул, 29
- Баумана ул, 30
- Баумана ул, 30, Корпус 1
- Гагарина ул, 8
- Гагарина ул, 8а
- Космонавта Комарова ул, 30
- Космонавта Комарова ул, 33
- Космонавта Комарова ул, 35
- Космонавта Комарова ул, 24/50
- Космонавта Комарова ул, 37
- Космонавта Комарова ул, 45, Корпус 1
- Плеханова ул, 96
- Пушкина пер, 2
- Пушкина пер, 3
- Воронина ул, 30
- Воронина ул, 11
- Суворова ул, 111/21
- Баррикад ул, 2
- Баррикад ул, 10
- Баррикад ул, 12
- Баррикад ул, 8
- Герцена ул, 17
- Герцена ул, 17, Корпус 1
- Герцена ул, 19а
- Герцена ул, 2, Корпус 8
- Герцена ул, 3
- Герцена ул, 4
- Герцена ул, 16
- Герцена ул, 6
- Огарева ул, 11, Корпус 8
- Огарева ул, 20
- Огарева ул, 22
- Огарева ул, 3
- Огарева ул, 40, Корпус 1
- Огарева ул, 40, Корпус 2
- Огарева ул, 42
- Огарева ул, 44
- Огарева ул, 6
- Огарева ул, 9, Корпус 7
- Плеханова ул, 11
- Плеханова ул, 3
- Огарева ул, 15
- Плеханова ул, 5, Корпус 1
- Пролетарская ул, 39
- Пролетарская ул, 40
- Пролетарская ул, 41
- Пролетарская ул, 44
- Пролетарская ул, 47
- Пролетарская ул, 51
- Пролетарская ул, 100
- Пролетарская ул, 90
- Рылеева ул, 1, Корпус 12
- Рылеева ул, 18
- Рылеева ул, 5
- Рылеева ул, 3
- Рылеева ул, 4
- Рылеева ул, 6
- Труда ул, 10
- Труда ул, 14, Корпус 2
- Труда ул, 16
- Труда ул, 18, Корпус 1
- Труда ул, 4, Корпус 1
- Труда ул, 4, Корпус 2
- Труда ул, 6, Корпус 1
- Добровольского ул, 31
- Октябрьская ул, 3
- Октябрьская ул, 11
- Циолковского ул, 3
- Циолковского ул, 5
- Циолковского ул, 7
- Гоголя ул,1
- Гоголя ул,2
- Интернациональный 2-й пер, 10
- Суворова ул, 7, Корпус 1
- Большевиков ул, 1
- Плеханова ул, 41
- Кирова ул, 1
- Кирова ул, 16
- Мира пл, 2
- Плеханова ул, 43
- Суворова ул, 38
- Суворова ул, 44
- Суворова ул, 46
- Суворова ул, 54
- Суворова ул, 60
- Академика Королева ул, 49
- Академика Королева ул, 51
- Баумана ул, 12/17
- Баумана ул, 3, Корпус 1 очередь
- Баумана ул, 3, Корпус 2 очередь
- Баумана ул, 4
- Баумана ул, 5, Корпус 1-я очередь
- Баумана ул, 5, Корпус 2-я очередь
- Гагарина ул, 6
- Гагарина ул, 4
- Гагарина ул, 6а/47
- Георгиевская ул, 3
- Георгиевская ул, 5
- Плеханова ул, 46
- Плеханова ул, 48
- Дзержинского ул, 2
- Дзержинского ул, 1/46
- Мира пл, 3
- Мира пл, 4, Корпус 1
- Пролетарская ул, 23
- Плеханова ул, 21
- Плеханова ул, 4а
- Плеханова ул, 12
- Плеханова ул, 2, Корпус 1
- Плеханова ул, 2, Корпус 2
- Плеханова ул, 4
- Плеханова ул, 18
- Плеханова ул, 20
- Пролетарская ул, 21
- Труда ул, 22
- Труда ул, 24
- Труда ул, 26
- Труда ул, 28
- Колхозный проезд, 10
- Колхозный проезд, 10
- Труда ул, 30
- Труда ул, 32
- Академика Королева ул, 27
- Академика Королева ул, 29
- Академика Королева ул, 6
- Академика Королева ул, 14
- Гагарина ул, 11
- Гагарина ул, 35
- Гагарина ул, 9
- Октябрьская ул, 48а
- Циолковского ул, 33
- Циолковского ул, 41
- Циолковского ул, 44
- Циолковского ул, 47
- Циолковского ул, 67/1
- Достоевского ул, 35
Котельная на улице Тарутинской, 231а
Отключение с 1 по 12 августа.
- Тарутинская ул, 231, Корпус 5
- Тарутинская ул, 231, Корпус 6
- Тарутинская ул, 231, Корпус 7
- Тарутинская ул, 231, Корпус 8
- Тарутинская ул, 231, Корпус 9
- Тарутинская ул,231 ГКОУ КО "Областной центр образования" Лицей -интернат
- Тарутинская ул, 243
- Тарутинская ул, 241
Котельная на улице Мичурина, 9в
Отключение с 1 по 12 августа.
- Тульский пер, 8
- Николо-Козинская ул, 55
- Степана Разина ул, 28
- Степана Разина ул, 38
- Степана Разина ул, 40
- Мичурина ул, 12
- Степана Разина,85 (д/сад 44)
- Николо-Козинская,25 (КГУ)
- Николо-Козинская ул, 29
Котельная на улице Советской, 20в
Отключение с 1 по 12 августа.
- Советская ул, 18, Корпус 1
- Советская ул, 34
- Советский пер, 2
- Советский пер, 4
- Советский пер, 6
- Турынинская ул, 11
- Турынинская ул, 12
- Турынинская ул, 13
- Турынинская ул, 14
- Турынинская ул, 15
- Турынинская ул, 16
- Турынинская ул, 17
- Турынинская ул. 15 (д/сад)
Котельная в переулке Воскресенском, 2б
Отключение с 1 по 12 августа.
- Воскресенский пер, 29, Корпус 1
- Григоров пер, 10
- Григоров пер, 11
- Григоров пер, 12, Корпус 1
- Григоров пер, 14
- Григоров пер, 9
- Декабристов ул, 16
Котельная на улице Театральной, 4г
Отключение с 1 по 12 августа.
- Театральная ул, 6
- Кирова ул, 44а
Котельная на площади Победы, 9а
Отключение с 1 по 12 августа.
- Степана Разина ул, 7
- Победы пл, 10
- Степана Разина ул, 5
- Степана Разина ул, 7
- Тульская ул, 56
- Тульская ул, 69
- Фридриха Энгельса ул, 19
- Фридриха Энгельса ул, 21
- Фридриха Энгельса ул, 23
- Фридриха Энгельса ул, 27
- Фридриха Энгельса ул, 64
Котельная на улице Тульской, 78в
Отключение с 1 по 12 августа.
- Тульская ул, 80 а
- Тульская ул, 66
- Тульская ул, 78 б
- Тульская ул, 84
- Пестеля 1-й пер, 90
Котельная на улице Широкой, 51б
Отключение с 1 по 12 августа.
- Широкая ул, 49/1
- Широкая ул, 51 Школа 20
Котельная на улице Кожелуба, 11
Отключение с 1 по 12 августа.
- Курсантов ул, 1
Котельная на улице Поле Свободы, 131а
Отключение с 1 по 12 августа.
- Телевизионная ул, 43
- Телевизионная ул, 47
- Московская ул, 120
- Московская ул, 84
Котельная в переулке Малинники, 21
Отключение с 1 по 14 августа.
- Зеленая ул, 52
- Валентины Никитиной ул, 14
- Валентины Никитиной ул, 16
- Валентины Никитиной ул, 18
- Валентины Никитиной ул, 20
- Валентины Никитиной ул, 21а
- Валентины Никитиной ул, 21в
- Валентины Никитиной ул, 22
- Валентины Никитиной ул, 23, корпус 1
- Валентины Никитиной ул, 23, корпус 2
- Валентины Никитиной ул, 24
- Валентины Никитиной ул, 26
- Валентины Никитиной ул, 29
- Валентины Никитиной ул, 29, корпус 1
- Валентины Никитиной ул, 30
- Валентины Никитиной ул, 31
- Валентины Никитиной ул, 32
- Валентины Никитиной ул, 33
- Валентины Никитиной ул, 34
- Валентины Никитиной ул, 35
- Валентины Никитиной ул, 39
- Валентины Никитиной ул, 43
- Валентины Никитиной ул, 47
- Валентины Никитиной ул, 47, корпус 1
- Малинники пер, 7, Корпус 2
- Малинники пер, 15
- Малинники ул, 62
- Промышленная ул, 4
- Промышленная ул, 10
- Радищева ул, 5
- Радищева ул, 7
- Радищева ул, 8
- Радищева ул, 13
- Радищева ул, 15
- Радищева ул, 19
Котельная в деревне Некрасово
Отключение с 1 по 14 августа.
- Одоевское шоссе ул,7
- Одоевское шоссе ул,9
- Одоевское шоссе ул,11
Котельная на Грабцевском шоссе, 174
Отключение с 1 по 14 августа.
- Грабцевское шоссе ул,108
- Грабцевское шоссе ул,110
- Грабцевское шоссе ул,112
- Грабцевское шоссе ул,114
- Грабцевское шоссе ул,116, корпус 1
- Грабцевское шоссе ул,116, корпус 2
- Грабцевское шоссе ул,116, корпус 3
- Грабцевское шоссе ул,116 А
- Грабцевское шоссе ул,118
- Грабцевское шоссе ул,120
- Грабцевское шоссе ул,122
- Грабцевское шоссе ул,124, МБДОУ81 (д/с "Дюймовочка")
- Грабцевское шоссе ул,126, "Калужский технический колледж" (ГАПОУ КО "КТК")
- Грабцевское шоссе ул,128, корпус 1
- Грабцевское шоссе ул,130
- Грабцевское шоссе ул,132
- Грабцевское шоссе ул, 136, МДОУ91 (д/с "Бригантина")
- Грабцевское шоссе ул,150
- Грабцевское шоссе ул,150, корпус 1
- Грабцевское шоссе ул,152
- Грабцевское шоссе ул,154
- Грабцевское шоссе ул,156А
- Грабцевское шоссе ул,156Б
- Грабцевское шоссе ул,158
- Клюквина ул,30
- Клюквина ул, 30, корпус 1
- Пригородная ул,27, МДОУ80 (д/с "Медвежонок")
- Пригородная ул,29
- Платова ул,40
- Молодежная ул,44
- Молодежная ул, 46
- Молодежная ул,48
- Новая ул,65
Котельная на улице Энгельса, 13а
Отключение с 8 по 19 августа.
- Максима Горького ул, 6
- Суворова ул, 183
- Максима Горького ул, 10
- Маршала Жукова ул, 3
- Маршала Жукова ул, 3, Корпус 1
- Маршала Жукова ул, 5
- Суворова ул, 188
- Фридриха Энгельса ул, 17
- Суворова ул, 179СШ "Победа"
Котельная на улице Шахтеров, 3а
Отключение с 8 по 19 августа.
- Вагонный пер, 15
- Врубовая ул, 45
- Врубовой пер, 4
- Забойная ул, 3
- Луговая ул, 41МБДОУ 94 "Забава"
- Луговая ул, 43 МБОУ СШ 1
- Врубовая ул, 22ГБУ КО "Забота"
- Врубовая ул, 6 МУП Управление комплексного обслуживания населения
- Луговая ул, 70 ГБУЗОбластная туберкулезная больница
- Отбойная ул, 18, Корпус 2
- Шахтеров ул, 13
- Шахтеров ул, 5
Котельная на бульваре Солнечном, 8а
Отключение с 8 по 19 августа.
- Солнечный б-р, 2
- Солнечный б-р, 4
- Солнечный б-р, 4, корпус 1
- Солнечный б-р, 4, корпус 2
- Солнечный б-р, 6
- Солнечный б-р, 8
- Солнечный б-р, 10
- Маяковского ул,45
- Маяковского ул,47
- Маяковского ул,49
- Маяковского ул,51
- Молодежная ул,41
- Молодежная ул,41, корпус 1
- Молодежная ул,43
- Грабцевское шоссе ул,134
- Грабцевское шоссе ул,160
Котельная на улице Товарной, 13а
Отключение с 15 по 26 августа.
- Ленина ул,1
- Ленина ул,3
- Ленина ул,7
- Ленина ул,13
- Ленина ул,16
- Ленина ул,18
- Товарная ул,11
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!