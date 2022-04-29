Опубликован полный график отключения горячей воды в Калуге

В пятницу, 29 апреля, городская управа Калуги опубликовала полный график отключения горячей воды с мая по август.

Работы начнутся 11 мая и завершатся 26 августа.

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Котельная на улице 65 лет Победы, 51

Отключение с 11 по 24 мая.

ул. 65 лет Победы, 41

ул. 65 лет Победы, 41, Корпус 1

ул. 65 лет Победы, 41, Корпус 2

ул. 65 лет Победы, 43

ул. 65 лет Победы, 45

Котельная на улице Маяковского, 35

Отключение с 16 по 27 мая.

ул. Маяковского, 39

ул. Маяковского, 41

ул. Новаторская, 32

Котельная на улице Болотникова, 1

Отключение с 16 по 27 мая.

ул. Болотникова, 3, корпус 1

ул. Болотникова, больница.

Котельная на улице Телевизионной, 2д

Отключение с 16 по 27 мая.

Телевизионная ул, 2, Корпус 1

Телевизионная ул, 2а

Котельная на улице Взлетной, 46

Отключение с 16 по 27 мая.

Взлетная ул, 40

Котельная на улице Новослободской, 25а

Отключение с 16 по 27 мая.

Новослободская ул, 20

Промышленная ул, 23

Промышленная ул, 36а

Промышленная ул, 36

Новослободская ул, 25, Калужский колледж экономики и технологий

Котельная на улице Вишневского, 3а

Отключение с 16 по 27 мая.

Анненки ул, 18

Вишневского ул, 14

Вишневского ул, 15

Вишневского ул, 16

Вишневского ул, 17

Вишневского ул, 18

Вишневского ул, 19, Корпус 1

Вишневского ул, 23

Вишневского ул, 23, Корпус 1

Вишневского ул, 25

Вишневского ул, 3

Вишневского ул, 31

Вишневского ул, 5 (школа)

Вишневского ул, 21 (д/сад)

тер. Областной больницы (д/сад Здравушка)

Вишневского ул, 33

Вишневского ул, 9

Вишневского ул, 19, Корпус 2

детский сад 8

Котельная во 2-м Тульском переулке, 5а

Отключение с 16 по 27 мая.

Никитина ул, 125 б

Никитина ул, 125 в

Никитина ул, 133, Корпус 1

Никитина ул, 133, Корпус 2

Никитина ул, 123

Котельная на проезде Юрия Круглова, 3

Отключение с 16 по 27 мая.

Юрия Круглова проезд, д.3 (МБДОУ 72 Дельфиненок)

Котельная на улице Кирова, 67а

Отключение с 16 по 27 мая.

Ленина ул, 69 а

Кирова ул, 47

Кирова ул, 57

Кирова ул, 59

Кирова ул, 59 /1

Кирова ул, 63

Кирова ул, 67

Ленина ул, 69

Суворова ул, 147

Суворова ул, 147, Корпус 1

Суворова ул, 151

Суворова ул, 156а

Суворова ул, 156 б

Суворова ул, 158

Суворова ул, 160

Теренинский пер, 6а

Теренинский пер, 8

Котельная на улице Светлой, 58 во Мстихино

Отключение с 16 по 27 мая.

Лесная ул, 24

Лесная ул, 24, Корпус 1

Лесная ул, 26

Лесная ул, 27

Лесная ул, 27, Корпус 1

Мстихинская ул, 2

Мстихинская ул, 4

Мстихинская ул, 6

Мстихинская ул, 8

Радужная ул, 11

Радужная ул, 7, Корпус 1

Радужная ул, 7, Корпус 2

Радужная ул, 5 д/с Ромашка

Котельная на улице Гурьянова, 18, корпус 2

Отключение с 16 по 27 мая.

Гурьянова ул, 18, Корпус 1

Гурьянова ул, 18, Корпус 2

Гурьянова ул, 24

Гурьянова ул, 26

Котельная на улице Молодежной, 58 в деревне Лихун

Отключение с 16 по 27 мая.

Губернская, 25, д/с «Ветерок»

Котельная на улице Вилонова, 40

Отключение с 16 по 27 мая.

Кутузова ул, 31, Корпус 1

Кутузова ул, 31, Корпус 2

Луначарского ул, 40

Луначарского ул, 45

Луначарского ул, 51

Первомайская ул, 12

Первомайская ул, 27

Зеленый Крупец ул, 3

Знаменская ул, 4, Корпус 1

Знаменская ул, 4, Корпус 2

Первомайская ул, 30

Салтыкова-Щедрина ул, 14

Салтыкова-Щедрина ул, 13а

Первомайская ул, 16а

Вилонова 16

Салтыкова-Щедрина ул, 23

Котельная на улице Дзержинского, 83а

Отключение с 16 по 27 мая.

Дзержинского ул, 78

Дзержинского ул, 90

Тульская ул, 13 б

Тульская ул, 15

Тульская ул, 21

Тульская ул, 23

Дзержинского ул, 69

Дзержинского ул, 71

Дзержинского ул, 92

Дзержинского ул, 92, Корпус 2

Дзержинского ул, 92а

Дзержинского ул, 92б, Корпус 1

Дзержинского ул, 93

Дзержинского ул, 95

Кирова ул, 70

Кирова ул, 74

Кирова ул, 76

Кирова ул, 78

Кирова ул, 80

Николо-Козинская ул, 22

Котельная на улице Нижней Усадебной в деревне Канищево

Отключение с 30 мая по 10 июня.

Дальняя ул, 21

Дальняя ул, 25

Дальняя ул, 27

Дальняя ул, 29

Дорожная ул, 15

Дорожная ул, 31

Дорожная ул, 33

Дорожная ул, 34

Калужского Ополчения ул, 3

Калужского Ополчения ул, 5

Калужского Ополчения ул, 7

Калужского Ополчения ул, 9

Комсомольская ул, 5

Майская ул, 15

Майская ул, 3

Майская ул, 32

Майская ул, 34

Майская ул, 36

Московская ул, 345

Светлая ул, 12

Светлая ул, 6

Светлая ул, 8

Дальняя, 3 Центр БОМЖ

Дорожная, 17 МБОУ СОШ 51

Дорожная, 33а МБДОУ 102 "Терем-Теремок"

Котельная на улице Аэропортовской

Отключение с 30 мая по 10 июня.

ул. Аэропортовская ул, 1

ул. Аэропортовская ул, 10

ул. Аэропортовская ул, 12

ул. Аэропортовская ул, 13

ул. Аэропортовская ул, 14

ул. Аэропортовская ул, 2

ул. Аэропортовская ул, 9

ул. Аэропортовская ул, 1/1

ул. Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ"

Котельная на улице Никитина, 95б

Отключение с 30 мая по 10 июня.

Никитина ул, 100

Никитина ул, 104

Никитина ул, 106

Никитина ул, 108

Никитина ул, 76

Никитина ул, 82

Белинского ул, 3

Белинского ул, 6

Белинского ул, 9

Малый пер, 1

Малый пер, 2

Малый пер, 3

Никитина ул, 72, Корпус Общежитие

Никитина ул, 83

Никитина ул, 85, Корпус 2

Никитина ул, 87

Пестеля 1-й пер, 19

Пестеля 1-й пер, 19а

Пестеля 1-й пер, 26

Пестеля 1-й пер, 28

Пестеля 1-й пер, 30

Пестеля 1-й пер, 30, Корпус 1

Пестеля 1-й пер, 50

Пестеля ул, 13

Пестеля ул, 15а

Постовалова ул, 10

Постовалова ул, 2

Постовалова ул, 21

Постовалова ул, 23

Постовалова ул, 25

Постовалова ул, 4

Постовалова ул, 6

Постовалова ул, 7

Постовалова ул, 8

Тульская ул, 100

Котельная на улице Энгельса, 110а

Отключение с 30 мая по 10 июня.

Никитина ул, 64/82

Степана Разина ул, 57

Фридриха Энгельса ул, 110

Фридриха Энгельса ул, 119

Котельная на улице Горького, 73

Отключение с 30 мая по 10 июня.

ул. Горького ул, 63

ул. Горького ул, 71

М. Горького ул, 67 "Роддом"

ул. Горького ул, 88

ул. Горького ул, 85

ул. Мичурина ул, 38а

ул. Никитина ул, 66/85

ул. Никитина ул, 66а

ул. Никитина ул, 68

ул. Никитина ул, 81

ул. Никитина ул, 81а

Котельная на улице Горького, 96а

Отключение с 30 мая по 10 июня.

Горького ул, 100

Горького ул, 88

Горького ул, 90

Горького ул, 92

Горького ул, 94

Горького ул, 96

Горького ул, 98

Энгельса ул, 143

Энгельса ул, 145 "гвс"

Энгельса ул, 147 "гвс"

Энгельса ул, 149 "гвс"

Энгельса ул, 151 "гвс"

Котельная на улице Луначарского, 6а

Отключение с 30 мая по 10 июня.

Луначарского ул, 9/2

Старичков пер, 7

Котельная на улице Дорожной, 21

Отключение с 30 мая по 10 июня.

Тепличная ул, 6а МБДОУ 82 "Чиполлино"

Тепличная ул, 5

Тепличная ул, 7

Тепличная ул, 8

Котельная на бульваре Энтузиастов, 6б

Отключение с 30 мая по 10 июня.

Бульвар Моторостроителей ул, 1

Бульвар Моторостроителей ул, 12а

Бульвар Моторостроителей ул, 12, Корпус 1-й подъезд

Бульвар Моторостроителей ул, 12, Корпус 2-8 й подъезды

Бульвар Моторостроителей ул, 12а

Бульвар Моторостроителей ул, 3

Бульвар Моторостроителей ул, 4

Бульвар Моторостроителей ул, 5

Бульвар Моторостроителей ул, 6

Бульвар Моторостроителей ул, 7

Бульвар Моторостроителей ул, 9

Бульвар Энтузиастов ул, 1

Бульвар Энтузиастов ул, 11

Бульвар Энтузиастов ул, 15

Бульвар Энтузиастов ул, 17

Бульвар Энтузиастов ул, 2

Бульвар Энтузиастов ул, 4

Бульвар Энтузиастов ул, 5

Бульвар Энтузиастов ул, 6

Бульвар Энтузиастов ул, 7

Бульвар Энтузиастов ул, 8

Бульвар Энтузиастов,13 МБДОУ 103 "Лесная сказка"

Бульвар Моторостроителей.16 МБОУ Лицей 48

Бульвар Моторостроителей,9 МБУ "ЦБС" г. Калуги

Бульвар Моторостроителей,9 ГБУЗ КО Городская поликлиника

Бульвар Энтузиастов,1 ГБУЗ КО "Детская городская больница"

Бульвар Энтузиастов ул, 13а

Бульвар Энтузиастов ул, 9

Котельная на улице Вишневского, 1

Отключение с 30 мая по 10 июня.

Вишневского ул, 1 "Аптека 17"

Вишневского ул, 1 "КОМЦ"

Вишневского ул, 1 "Облбольница"

Вишневского ул, 2 "Онкологический диспансер"

Котельная микрорайона «Веснушки»

Отключение с 1 по 14 июня

Минская ул, 6

Минская ул, 43

Минская ул, 14

Минская ул, 7

Минская ул, 36

Минская ул, 34

Минская ул, 5

Минская ул, 15

Минская ул, 33

Минская ул, 32

Минская ул, 23 СОШ13

Минская ул, 22 "д/с Карусель"

Котельная в переулке Воинском, 6а

Отключение с 6 по 19 июня

Воинский пер, 6

Котельная на улице Байконурской, 11

Отключение с 6 по 17 июня

Байконур б-р, 1

Байконур б-р, 3

Байконур б-р, 5

Звездная ул, 1

Звездная ул, 11

Звездная ул, 12

Звездная ул, 13

Звездная ул, 14

Звездная ул, 15

Звездная ул, 18а

Звездная ул, 19

Звездная ул, 19а

Звездная ул, 2

Звездная ул, 20

Звездная ул, 21

Звездная ул, 22

Звездная ул, 28

Звездная ул, 29

Звездная ул, 3

Звездная ул, 4

Звездная ул, 5

Звездная ул, 6

Первых Космонавтов пл, 6

ул. Звездная,119а МБОУДО "ДШИ 6"

Котельная на улице Веры Андриановой, 64а

Отключение с 14 по 26 июня

Веры Андриановой ул, 56 с/комплекс "Динамо"

Веры Андриановой ул, 66 д/с "Яблонька"

Веры Андриановой ул, 86 МБДОУ 55

Складская ул, 2

Котельная на улице Ленина, 26а

Отключение с 14 по 26 июня

Билибина ул, 48, Корпус 1

Московская ул, 193, Корпус 1

Московская ул, 193, Корпус 2

Котельная на улице Маяковского, 59

Отключение с 14 по 26 июня

Психбольницы тер, 23

Психбольницы тер, 24

Психбольницы тер, 25

Котельная на улице Горького, 1б

Отключение с 14 по 26 июня

Теренинский пер, 4

Фридриха Энгельса ул, 7/20

Ленина ул, 65

Максима Горького ул, 3

Максима Горького ул, 7, Корпус 1

Пролетарская ул, 118

Теренинский пер, 1

Теренинский пер, 2

Чижевского ул, 11

Чижевского ул, 13

Чижевского ул, 14

Чижевского ул, 18

Чижевского ул, 21

Чижевского ул, 23

Чижевского ул, 25

Чижевского ул, 7

Чижевского ул, 9

Константиновых ул, 2

Константиновых ул, 6

Баррикад ул, 140

Баррикад ул, 144

Пролетарская ул, 114 общежитие ФГБУ Калужской области

Пролетарская ул, 112

Пролетарская ул, 112, Корпус 1

Пролетарская ул, 116

Пролетарская ул, 159

Пролетарская ул, 161

Пролетарская ул, 163

Пролетарская ул, 165

Фридриха Энгельса, ул.12 (школа)

Максима Горького, Д. 9 д/сад 87

Константиновых ул, 4

Баррикад ул, 142 д/с83

Котельная на улице Азаровской, 13

Отключение с 14 по 26 июня

Терепецкая ул, 9

Терепецкая ул, 12

Терепецкая ул, 11/2

Азаровская ул, 21

Терепецкая ул,10 ГАПОУ КО Калужский технологический колледж

Московская ул, 314/51 ДСУ 1

Котельная на Грабцевском шоссе, 35

Отключение с 14 по 26 июня

Клюквина ул, 3

Молодежная ул, 11

Молодежная ул, 11, Корпус 1

Молодежная ул, 19, Корпус 14

Пригородная ул, 11

Пригородная ул, 13

Грабцевское шоссе ул, 32а

Грабцевское шоссе ул, 50

Калужская ул, 33

Новаторская ул, 6

Проезжая ул, 16

Котельная на улице Школьной, 7а в Резвани

Отключение с 20 июня по 1 июля.

Школьная ул, 1

Школьная ул, 2

Школьная ул, 3

Котельная на улице Калуга-Бор, 3

Отключение с 20 июня по 1 июля.

Калуга-Бор ул, 25а

Калуга-Бор ул, 3 дача 30

Калуга-Бор ул, 3 дача 30а

Котельная на улице Тарутинской, 231а

Отключение с 21 июня по 23 августа.

Тарутинская ул, 231, Корпус 5

Тарутинская ул, 231, Корпус 6

Тарутинская ул, 231, Корпус 7

Тарутинская ул, 231, Корпус 8

Тарутинская ул, 231, Корпус 9

Тарутинская,231 ГКОУ КО "Областной центр образования" Лицей -интернат

Тарутинская ул, 243

Тарутинская ул, 241

Котельная на улице Социалистической, 2а

Отключение с 27 июня по 8 июля.

Калинина пер, 2

Калинина пер, 9

Калинина ул, 15

Калинина ул, 4

Пионерская ул, 2

Пионерская ул, 9

Социалистическая ул, 12

Социалистическая ул, 6

Социалистическая ул, 6, Корпус 1

Чичерина ул, 12, Корпус 1

Котельная в 1-м Академическом проезде, 29

Отключение с 29 июня по 12 июля.

Заречная ул, 3 72 шк 50

65 лет Победа ул,8 д/сад Планета

65 лет Победы ул, 17

65 лет Победы ул, 20

65 лет Победы ул, 25

65 лет Победы ул, 27

65 лет Победы ул, 29

65 лет Победы ул, 31

65 лет Победы ул, 31, корпус 1

65 лет Победы ул, 12 д/сад Мозайка

65 лет Победы ул, 35

Генерала Попова ул, 10

Георгия Димитрова ул, 10

Георгия Димитрова ул, 22

Георгия Димитрова ул, 24

Георгия Димитрова ул, 8

Серафима Туликова ул, 2

Спартака ул, 15

Фомушина ул, 10

Фомушина ул, 10, корпус 1

Фомушина ул, 10а

Фомушина ул, 10б

Фомушина ул, 2

Фомушина ул, 6

Фомушина ул, 8

Фомушина ул, 31

Фомушина ул, 29

Фомушина ул, 26

Хорошая ул, 4

Хорошая ул, 6

Фомушина ул, 8

Фомушина ул, 8, корпус 1

Генерала Попова ул, 5

Генерала Попова ул, 7

Генерала Попова ул, 9

Энергетиков ул, 35

Генерала Попова ул, 18, Корпус 3

Генерала Попова ул, 24

Генерала Попова ул, 28

Сиреневый б-р, 18

Сиреневый б-р, 4

Сиреневый б-р, 6, Корпус 1

Сиреневый б-р, 8

Генерала Попова ул, 330 д/сад Улыбка

Генерала Попова ул, 14, Корпус 1

Генерала Попова ул, 16

Генерала Попова ул, 18

Генерала Попова ул, 18, Корпус 1

Генерала Попова ул, 18, Корпус 2

Генерала Попова ул, 20

Генерала Попова ул, 22

Спартака ул, 3

Спартака ул, 5

Спартака ул, 9

Димитрова ул, 14 д\сад Бережок

Генерала Попова ул, 10, Корпус 1

Генерала Попова ул, 10, Корпус 2

Генерала Попова ул, 2, Корпус 1/2

Генерала Попова ул, 4

Генерала Попова ул, 8

Георгия Димитрова ул, 4

Котельная на улице Беговой, 15

Отключение с 4 по 15 июля.

Ипподромная ул, 11

Ипподромная ул, 8

гос. Конюшня

Котельная на улице Салтыкова-Щедрина, 74в

Отключение с 11 по 22 июля.

Салтыкова-Щедрина ул, 72

Салтыкова-Щедрина ул, 72 "жд"

Салтыкова-Щедрина ул, 74/1

Салтыкова-Щедрина ул, 74/2

Котельная на улице Московской, 31а

Отключение с 4 по 15 июля.

Суворова ул, 123/50

Ленина ул, 74

Ленина ул, 76

Суворова ул,139

Котельная на улице Пестеля, 32б

Отключение с 4 по 15 июля.

Тульская ул, 103

Тульская ул, 119

Тульская ул, 121

Тульская ул, 139

Тульская ул, 141

Маршала Жукова ул, 18

Маршала Жукова ул, 22

Маршала Жукова ул, 26

Маршала Жукова ул, 28

Маршала Жукова ул, 30

Маршала Жукова ул, 30а

Пестеля ул, 8

Стеклянников Сад ул, 3

Стеклянников Сад ул, 4

Маршала Жукова,16ул. (д/сад 70)

Тульская,131 ул. (д/сад 84)

Стеклянников Сад, 5 школа –интернат

Котельная на улице Гурьянова, 71а

Отключение с 4 по 15 июля.

Гурьянова ул, 59

Гурьянова ул, 59, Корпус 3

Гурьянова ул, 67, Корпус 2

Гурьянова ул, 67, Корпус 3

Гурьянова ул, 71

Гурьянова ул, 73

Гурьянова ул, 65 МБОУ СШ 49

Гурьянова ул, 65 МАУ Дирекция спортивных сооружений

Карачевская ул, 19, Корпус 1

Карачевская ул, 19, Корпус 2

Котельная на улице Кибальчича, 17а

Отключение с 4 по 15 июля.

Кибальчича ул, 1

Кибальчича ул, 11

Кибальчича ул, 13

Кибальчича ул, 15

Кибальчича ул, 18

Кибальчича ул, 20

Кибальчича ул, 22

Кибальчича ул, 24

Кибальчича ул, 26

Кибальчича ул, 3

Кибальчича ул, 4

Кибальчича ул, 5

Кибальчича ул, 7

Кибальчича ул, 9

Кибальчича,19 МБОУ СШ 46

Кибальчича,17МБОУ СШ 46

Кубяка,20 Азароввский детский дом

Малоярославецкая,7 МБДОУ 104 "Семицветик"

Малоярославецкая ул, 10

Малоярославецкая ул, 12

Малоярославецкая ул, 14

Малоярославецкая ул, 16

Котельная на улице Ольговской, 19а

Отключение с 4 по 15 июля.

Дорожный пер, 8

Дружбы ул, 10

Дружбы ул, 12

Дружбы ул, 18

Дружбы ул, 19

Дружбы ул, 5

Дружбы ул, 6/2

Дружбы ул, 8

Ольговская ул, 10, Корпус 1

Ольговская ул, 12, Корпус 1

Ольговская ул, 13

Ольговская ул, 14

Ольговская ул, 15

Ольговская ул, 16

Ольговская ул, 17

Ольговская ул, 19

Ольговская ул, 3

Ольговская ул, 5

Тарутинская ул, 184

Тарутинская ул, 186

Тарутинская ул, 186, Корпус 1

Тарутинская ул, 188

Тарутинская ул, 192, Корпус 1

Тарутинская ул, 194, Корпус 1

Тарутинская ул, 200, Корпус 1

Тарутинская ул, 202

пер. Дорожный,5 МБОУ СШ 16

пер. Ольговский,7 МБДОУ 108 "Дружба"

Тарутинская ул, 200, Корпус 1

Тарутинская ул, 202

Котельная на улице Дубравы, 14

Отключение с 4 по 15 июля.

Дубрава ул, 12

Котельная на улице Хрустальной, 18а

Отключение с 4 по 15 июля.

Хрустальная ул, 44, Корпус 5

Хрустальная ул, 44, Корпус 6

Хрустальная ул, 44, Корпус 4

Хрустальная ул, 44, Корпус 2

Хрустальная ул, 44, Корпус 3

Стекольная ул, 2

Стекольная ул, 4

Хрустальная ул, 1

Хрустальная ул, 10

Хрустальная ул, 5

Хрустальная ул, 7

Хрустальная ул, 8

Хрустальная ул, 9

Хрустальный пер, 1

Хрустальный пер, 11

Хрустальный пер, 3

Хрустальный пер, 7

Хрустальный пер, 9

Чехова ул, 11

Чехова ул, 15

Маршала Жукова ул, 52

Стекольная ул, 26

Котельная на улице Московской, 9а в селе Росва

Отключение с 4 по 15 июля.

Зеленая ул, 2

Московская ул,6 Б Школа 43

Зеленая ул, 4

Мира ул, 10

Мира ул, 11

Мира ул, 12

Мира ул, 13

Мира ул, 14

Мира ул, 2

Мира ул, 3

Мира ул, 4

Мира ул, 5

Мира ул, 6

Мира ул, 7

Мира ул, 8а

Мира ул, 8б

Мира ул, 9

Молодежная ул, 1

Молодежная ул, 10

Молодежная ул, 11

Молодежная ул, 12

Молодежная ул, 13

Молодежная ул, 15

Молодежная ул, 16

Молодежная ул, 17

Молодежная ул, 18

Молодежная ул, 19

Молодежная ул, 2

Молодежная ул, 26

Молодежная ул, 3

Молодежная ул, 4

Молодежная ул, 5

Молодежная ул, 6

Молодежная ул, 7

Молодежная ул, 9

Московская ул, 10

Московская ул, 11

Московская ул, 12

Московская ул, 5

Московская ул, 5а

Московская ул, 5б

Московская ул, 7

Московская ул, 8

Московская ул, 8б

Московская ул, 9

Пролетарская ул, 1

Пролетарская ул, 2

Пролетарская ул, 3

Пролетарская ул, 5

Пролетарская ул, 6

Котельная на улице Литвинчука, 4

Отключение с 4 по 18 июля.

Петра Тарасова ул,8

Петра Тарасова ул,10

Петра Тарасова ул,12

Петра Тарасова ул,37

Петра Тарасова ул,39

Петра Тарасова ул,43

Братьев Луканиных ул,4 (школа45)

Братьев Луканиных ул,6 (д/с "Мечта")

Василия Стригунова ул,7(д/с "Акварель")

Котельная на улице Железнодорожников

Отключение с 4 по 15 июля.

Путейская ул,2а

Путейская ул,4

Путейская ул,5

Путейская ул,7

Путейская ул,8

Путейская ул,9

Котельная на улице Кибальчича, 8

Отключение с 5 по 15 июля.

Кибальчича ул,8

Кибальчича ул,28

Кибальчича ул,30

Кибальчича ул,32

Кибальчича ул,34 (д/с "Жар-Птица")

Котельная на улице Салтыкова-Щедрина, 141

Отключение с 11 по 21 июля.

Болдина ул, 24, Корпус 1

Николо-Козинская ул, 69

Николо-Козинская ул, 92, Корпус 1-я очередь

Николо-Козинская ул, 92, Корпус 2-я очередь

Никитина ул, 32

Никитина ул, 34

Никитина ул, 36

Николо-Козинская ул, 61

Николо-Козинская ул, 65

Николо-Козинская ул, 67

Николо-Козинская ул, 73

Николо-Козинская ул, 75

Николо-Козинская ул, 77

Николо-Козинская ул, 79

Степана Разина ул, 44

Степана Разина ул, 48

Степана Разина ул, 50

Степана Разина ул, 52

Степана Разина ул, 54

Степана Разина ул, 56

Степана Разина ул, 58

Степана Разина ул, 60

Степана Разина ул, 95, Корпус 1

Степана Разина ул, 95, Корпус 2

Степана Разина ул, 97, Корпус 2

Степана Разина ул, 42/38

Степана Разина ул, 46

Степана Разина ул, 64

Котельная на улице Веры Андриановой, 5а

Отключение с 11 по 21 июля.

Веры Андриановой ул, 5

Паровозный пер, 4

Паровозный пер, 4а

Ленина ул. 45 д/сад 7

Веры Андриановой,3 (школа 21)

Баррикад,153 д/с "Колосок"

Баррикад ул, 139

Котельная на улице Гвардейской, 15а

Отключение с 11 по 21 июля.

Гвардейская ул, 10

Гвардейская ул, 17

Гвардейская ул, 5

Гвардейская ул, 9

Первых Коммунаров ул, 11

Первых Коммунаров ул, 12

Первых Коммунаров ул, 14

Первых Коммунаров ул, 16

Промежуточная ул, 10

Промежуточная ул, 9

Первых Коммунаров ул, 19А (д/сад)

Котельная на улице Хрустальной, 50а

Отключение с 11 по 21 июля.

Хрустальная ул, 54

Хрустальная ул, 27

Хрустальная ул, 33

Хрустальная ул, 35

Хрустальная ул, 50

Хрустальная ул, 52

Хрустальная ул, 56

Хрустальная ул, 58

Хрустальная ул, 60

Хрустальная ул, 62

Хрустальная ул, 64

Хрустальная ул, 66

Хрустальная ул, 68

Хрустальная ул, 70

Хрустальная ул, 72

Хрустальная ул, 74

Котельная на улице Пролетарской, 125

Отключение с 11 по 21 июля.

Баррикад ул, 124

Баррикад ул, 126

Баррикад ул, 126, Корпус 1

Ленина ул, 58

Ленина ул, 61/5

Ленина ул, 66/3

Ленина ул, 68/8

Пролетарская ул, 110

Пролетарская ул, 155

Чижевского ул, 4

Карла Либкнехта ул, 14, Корпус 1

Карла Либкнехта ул, 14а

Московская ул, 65/1,

Московская ул, 71

Баррикад ул, 136

Пролетарская ул, 133

Пролетарская ул, 135

Пролетарская ул, 139

Котельная на улице Чичерина, 23а

Отключение с 11 по 21 июля.

Пухова ул, 46, Корпус 1

Кооперативная ул, 1, Корпус 2

Кооперативная ул, 3

Кооперативная ул, 8

Тельмана ул, 35

Чичерина ул, 18, Корпус 1

Билибина ул, 10

Билибина ул, 2

Билибина ул, 4

Билибина ул, 8

Окружная ул, 2

Окружная ул, 4

Окружная ул, 4, Корпус 1

Окружная ул, 4, Корпус 2

Окружная ул, 7

Поле Свободы ул, 33

Котельная на улице Кутузова, 4а

Отключение с 18 по 29 июля.

Воробьевский пер, 5а

Красноармейский 2-й пер, 12, Корпус 37

Кутузова ул, 10

Кутузова ул, 14

Луначарского ул, 62

Котельная на улице Привокзальной, 4а

Отключение с 18 по 29 июля.

Привокзальная ул,1, корпус 1

Привокзальная ул,4

Привокзальная ул,6

Привокзальная ул,7

Привокзальная ул,8

Привокзальная ул,8, корпус 1

Привокзальная ул,8, корпус 2

Привокзальная ул,9

Привокзальная ул,9, корпус 1

Привокзальная ул,9, корпус 2

Привокзальная ул,10

Привокзальная ул,10а (д/с17)

Привокзальная ул,11

Привокзальная ул,11, корпус 1

Привокзальная ул,12

Привокзальная ул,12а

Привокзальная ул,14

Привокзальная ул,15

Привокзальная ул,15, корпус 1

Привокзальная ул,16

Привокзальная ул,14

Привокзальная ул,14

Котельная на улице Кубяка, 3а

Отключение с 25 июля по 5 августа.

Кубяка ул, 17

Малоярославецкая ул, 1

Малоярославецкая ул, 2

Малоярославецкая ул, 3

Малоярославецкая ул, 4

Малоярославецкая ул, 5

Кубяка ул, 15 МБДОУ 110 "Золотой петушок"

Кубяка ул,до Азаровский детский дом

Кубяка ул, 26 ГАУ КО Расправь крылья

Малоярославецкая ул, 6

Малоярославецкая ул, 8

Котельная на улице Московской, 217а

Отключение с 25 июля по 5 августа.

Московская ул, 313

Московская ул, 315, Корпус 2

Московская ул, 313а

Московская ул, 315

Московская ул, 315, Корпус 1

Московская ул, 315, Корпус 3

Московская ул, 315, Корпус 4

Московская ул, 315, Корпус 5

Московская ул, 315, Корпус 6

Московская ул, 319 К1 МБДОУ 90 "Ласточка"

Московская ул, 317

Московская ул, 319

Котельная на улице Вооруженного Восстания, 12

Отключение с 27 июля по 9 августа.

Суворова ул, 71а

Суворова ул, 71б

Суворова ул, 77

Ломоносова ул, 1

Суворова пер, 5

Суворова ул, 21

Суворова ул, 25

Суворова ул, 31

Суворова ул, 63, Корпус 1

Суворова ул, 65

Суворова ул, 67

Суворова ул, 69

Вооруженногого Восстания, 5

Вооруженного Восстания ул, 1

Вооруженного Восстания ул, 2

Гагарина ул, 13

Гагарина ул, 13, Корпус 1

Октябрьская ул, 21/22

Парижской Коммуны ул, 1а

Парижской Коммуны ул, 24

Парижской Коммуны ул, 26

Парижской Коммуны ул, 28

Парижской Комунны ул, 32

Парижской Коммуны ул, 30

Циолковского ул, 58

Циолкоыского ул, 67/1

Циолковского ул, 60

Комарова ул, 4

Циолковского ул, 62

Академика Королева ул, 22

Баумана ул, 29

Баумана ул, 30

Баумана ул, 30, Корпус 1

Гагарина ул, 8

Гагарина ул, 8а

Космонавта Комарова ул, 30

Космонавта Комарова ул, 33

Космонавта Комарова ул, 35

Космонавта Комарова ул, 24/50

Космонавта Комарова ул, 37

Космонавта Комарова ул, 45, Корпус 1

Плеханова ул, 96

Пушкина пер, 2

Пушкина пер, 3

Воронина ул, 30

Воронина ул, 11

Суворова ул, 111/21

Баррикад ул, 2

Баррикад ул, 10

Баррикад ул, 12

Баррикад ул, 8

Герцена ул, 17

Герцена ул, 17, Корпус 1

Герцена ул, 19а

Герцена ул, 2, Корпус 8

Герцена ул, 3

Герцена ул, 4

Герцена ул, 16

Герцена ул, 6

Огарева ул, 11, Корпус 8

Огарева ул, 20

Огарева ул, 22

Огарева ул, 3

Огарева ул, 40, Корпус 1

Огарева ул, 40, Корпус 2

Огарева ул, 42

Огарева ул, 44

Огарева ул, 6

Огарева ул, 9, Корпус 7

Плеханова ул, 11

Плеханова ул, 3

Огарева ул, 15

Плеханова ул, 5, Корпус 1

Пролетарская ул, 39

Пролетарская ул, 40

Пролетарская ул, 41

Пролетарская ул, 44

Пролетарская ул, 47

Пролетарская ул, 51

Пролетарская ул, 100

Пролетарская ул, 90

Рылеева ул, 1, Корпус 12

Рылеева ул, 18

Рылеева ул, 5

Рылеева ул, 3

Рылеева ул, 4

Рылеева ул, 6

Труда ул, 10

Труда ул, 14, Корпус 2

Труда ул, 16

Труда ул, 18, Корпус 1

Труда ул, 4, Корпус 1

Труда ул, 4, Корпус 2

Труда ул, 6, Корпус 1

Добровольского ул, 31

Октябрьская ул, 3

Октябрьская ул, 11

Циолковского ул, 3

Циолковского ул, 5

Циолковского ул, 7

Гоголя ул,1

Гоголя ул,2

Интернациональный 2-й пер, 10

Суворова ул, 7, Корпус 1

Большевиков ул, 1

Плеханова ул, 41

Кирова ул, 1

Кирова ул, 16

Мира пл, 2

Плеханова ул, 43

Суворова ул, 38

Суворова ул, 44

Суворова ул, 46

Суворова ул, 54

Суворова ул, 60

Академика Королева ул, 49

Академика Королева ул, 51

Баумана ул, 12/17

Баумана ул, 3, Корпус 1 очередь

Баумана ул, 3, Корпус 2 очередь

Баумана ул, 4

Баумана ул, 5, Корпус 1-я очередь

Баумана ул, 5, Корпус 2-я очередь

Гагарина ул, 6

Гагарина ул, 4

Гагарина ул, 6а/47

Георгиевская ул, 3

Георгиевская ул, 5

Плеханова ул, 46

Плеханова ул, 48

Дзержинского ул, 2

Дзержинского ул, 1/46

Мира пл, 3

Мира пл, 4, Корпус 1

Пролетарская ул, 23

Плеханова ул, 21

Плеханова ул, 4а

Плеханова ул, 12

Плеханова ул, 2, Корпус 1

Плеханова ул, 2, Корпус 2

Плеханова ул, 4

Плеханова ул, 18

Плеханова ул, 20

Пролетарская ул, 21

Труда ул, 22

Труда ул, 24

Труда ул, 26

Труда ул, 28

Колхозный проезд, 10

Колхозный проезд, 10

Труда ул, 30

Труда ул, 32

Академика Королева ул, 27

Академика Королева ул, 29

Академика Королева ул, 6

Академика Королева ул, 14

Гагарина ул, 11

Гагарина ул, 35

Гагарина ул, 9

Октябрьская ул, 48а

Циолковского ул, 33

Циолковского ул, 41

Циолковского ул, 44

Циолковского ул, 47

Циолковского ул, 67/1

Достоевского ул, 35

Котельная на улице Тарутинской, 231а

Отключение с 1 по 12 августа.

Тарутинская ул, 231, Корпус 5

Тарутинская ул, 231, Корпус 6

Тарутинская ул, 231, Корпус 7

Тарутинская ул, 231, Корпус 8

Тарутинская ул, 231, Корпус 9

Тарутинская ул,231 ГКОУ КО "Областной центр образования" Лицей -интернат

Тарутинская ул, 243

Тарутинская ул, 241

Котельная на улице Мичурина, 9в

Отключение с 1 по 12 августа.

Тульский пер, 8

Николо-Козинская ул, 55

Степана Разина ул, 28

Степана Разина ул, 38

Степана Разина ул, 40

Мичурина ул, 12

Степана Разина,85 (д/сад 44)

Николо-Козинская,25 (КГУ)

Николо-Козинская ул, 29

Котельная на улице Советской, 20в

Отключение с 1 по 12 августа.

Советская ул, 18, Корпус 1

Советская ул, 34

Советский пер, 2

Советский пер, 4

Советский пер, 6

Турынинская ул, 11

Турынинская ул, 12

Турынинская ул, 13

Турынинская ул, 14

Турынинская ул, 15

Турынинская ул, 16

Турынинская ул, 17

Турынинская ул. 15 (д/сад)

Котельная в переулке Воскресенском, 2б

Отключение с 1 по 12 августа.

Воскресенский пер, 29, Корпус 1

Григоров пер, 10

Григоров пер, 11

Григоров пер, 12, Корпус 1

Григоров пер, 14

Григоров пер, 9

Декабристов ул, 16

Котельная на улице Театральной, 4г

Отключение с 1 по 12 августа.

Театральная ул, 6

Кирова ул, 44а

Котельная на площади Победы, 9а

Отключение с 1 по 12 августа.

Степана Разина ул, 7

Победы пл, 10

Степана Разина ул, 5

Степана Разина ул, 7

Тульская ул, 56

Тульская ул, 69

Фридриха Энгельса ул, 19

Фридриха Энгельса ул, 21

Фридриха Энгельса ул, 23

Фридриха Энгельса ул, 27

Фридриха Энгельса ул, 64

Котельная на улице Тульской, 78в

Отключение с 1 по 12 августа.

Тульская ул, 80 а

Тульская ул, 66

Тульская ул, 78 б

Тульская ул, 84

Пестеля 1-й пер, 90

Котельная на улице Широкой, 51б

Отключение с 1 по 12 августа.

Широкая ул, 49/1

Широкая ул, 51 Школа 20

Котельная на улице Кожелуба, 11

Отключение с 1 по 12 августа.

Курсантов ул, 1

Котельная на улице Поле Свободы, 131а

Отключение с 1 по 12 августа.

Телевизионная ул, 43

Телевизионная ул, 47

Московская ул, 120

Московская ул, 84

Котельная в переулке Малинники, 21

Отключение с 1 по 14 августа.

Зеленая ул, 52

Валентины Никитиной ул, 14

Валентины Никитиной ул, 16

Валентины Никитиной ул, 18

Валентины Никитиной ул, 20

Валентины Никитиной ул, 21а

Валентины Никитиной ул, 21в

Валентины Никитиной ул, 22

Валентины Никитиной ул, 23, корпус 1

Валентины Никитиной ул, 23, корпус 2

Валентины Никитиной ул, 24

Валентины Никитиной ул, 26

Валентины Никитиной ул, 29

Валентины Никитиной ул, 29, корпус 1

Валентины Никитиной ул, 30

Валентины Никитиной ул, 31

Валентины Никитиной ул, 32

Валентины Никитиной ул, 33

Валентины Никитиной ул, 34

Валентины Никитиной ул, 35

Валентины Никитиной ул, 39

Валентины Никитиной ул, 43

Валентины Никитиной ул, 47

Валентины Никитиной ул, 47, корпус 1

Малинники пер, 7, Корпус 2

Малинники пер, 15

Малинники ул, 62

Промышленная ул, 4

Промышленная ул, 10

Радищева ул, 5

Радищева ул, 7

Радищева ул, 8

Радищева ул, 13

Радищева ул, 15

Радищева ул, 19

Котельная в деревне Некрасово

Отключение с 1 по 14 августа.

Одоевское шоссе ул,7

Одоевское шоссе ул,9

Одоевское шоссе ул,11

Котельная на Грабцевском шоссе, 174

Отключение с 1 по 14 августа.

Грабцевское шоссе ул,108

Грабцевское шоссе ул,110

Грабцевское шоссе ул,112

Грабцевское шоссе ул,114

Грабцевское шоссе ул,116, корпус 1

Грабцевское шоссе ул,116, корпус 2

Грабцевское шоссе ул,116, корпус 3

Грабцевское шоссе ул,116 А

Грабцевское шоссе ул,118

Грабцевское шоссе ул,120

Грабцевское шоссе ул,122

Грабцевское шоссе ул,124, МБДОУ81 (д/с "Дюймовочка")

Грабцевское шоссе ул,126, "Калужский технический колледж" (ГАПОУ КО "КТК")

Грабцевское шоссе ул,128, корпус 1

Грабцевское шоссе ул,130

Грабцевское шоссе ул,132

Грабцевское шоссе ул, 136, МДОУ91 (д/с "Бригантина")

Грабцевское шоссе ул,150

Грабцевское шоссе ул,150, корпус 1

Грабцевское шоссе ул,152

Грабцевское шоссе ул,154

Грабцевское шоссе ул,156А

Грабцевское шоссе ул,156Б

Грабцевское шоссе ул,158

Клюквина ул,30

Клюквина ул, 30, корпус 1

Пригородная ул,27, МДОУ80 (д/с "Медвежонок")

Пригородная ул,29

Платова ул,40

Молодежная ул,44

Молодежная ул, 46

Молодежная ул,48

Новая ул,65

Котельная на улице Энгельса, 13а

Отключение с 8 по 19 августа.

Максима Горького ул, 6

Суворова ул, 183

Максима Горького ул, 10

Маршала Жукова ул, 3

Маршала Жукова ул, 3, Корпус 1

Маршала Жукова ул, 5

Суворова ул, 188

Фридриха Энгельса ул, 17

Суворова ул, 179СШ "Победа"

Котельная на улице Шахтеров, 3а

Отключение с 8 по 19 августа.

Вагонный пер, 15

Врубовая ул, 45

Врубовой пер, 4

Забойная ул, 3

Луговая ул, 41МБДОУ 94 "Забава"

Луговая ул, 43 МБОУ СШ 1

Врубовая ул, 22ГБУ КО "Забота"

Врубовая ул, 6 МУП Управление комплексного обслуживания населения

Луговая ул, 70 ГБУЗОбластная туберкулезная больница

Отбойная ул, 18, Корпус 2

Шахтеров ул, 13

Шахтеров ул, 5

Котельная на бульваре Солнечном, 8а

Отключение с 8 по 19 августа.

Солнечный б-р, 2

Солнечный б-р, 4

Солнечный б-р, 4, корпус 1

Солнечный б-р, 4, корпус 2

Солнечный б-р, 6

Солнечный б-р, 8

Солнечный б-р, 10

Маяковского ул,45

Маяковского ул,47

Маяковского ул,49

Маяковского ул,51

Молодежная ул,41

Молодежная ул,41, корпус 1

Молодежная ул,43

Грабцевское шоссе ул,134

Грабцевское шоссе ул,160

Котельная на улице Товарной, 13а

Отключение с 15 по 26 августа.

Ленина ул,1

Ленина ул,3

Ленина ул,7

Ленина ул,13

Ленина ул,16

Ленина ул,18

Товарная ул,11

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