Главная Новости Недвижимость и ЖКХ
9 Мая История Калуги Клиника года Своё Калуга Афиша Статьи

Опубликован полный график отключения горячей воды в Калуге

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.04.2022 16:49 0 939
Опубликован полный график отключения горячей воды в Калуге

В пятницу, 29 апреля, городская управа Калуги опубликовала полный график отключения горячей воды с мая по август.

Работы начнутся 11 мая и завершатся 26 августа.

Чтобы найти свой дом, воспользуйтесь поиском по странице в браузере.

Котельная на улице 65 лет Победы, 51

Отключение с 11 по 24 мая.

  • ул. 65 лет Победы, 41
  • ул. 65 лет Победы, 41, Корпус 1
  • ул. 65 лет Победы, 41, Корпус 2
  • ул. 65 лет Победы, 43
  • ул. 65 лет Победы, 45

Котельная на улице Маяковского, 35

Отключение с 16 по 27 мая.

  • ул. Маяковского, 39
  • ул. Маяковского, 41
  • ул. Новаторская, 32

Котельная на улице Болотникова, 1

Отключение с 16 по 27 мая.

  • ул. Болотникова, 3, корпус 1
  • ул. Болотникова, больница.

Котельная на улице Телевизионной, 2д

Отключение с 16 по 27 мая.

  • Телевизионная ул, 2, Корпус 1
  • Телевизионная ул, 2а

Котельная на улице Взлетной, 46

Отключение с 16 по 27 мая.

  • Взлетная ул, 40

Котельная на улице Новослободской, 25а

Отключение с 16 по 27 мая.

  • Новослободская ул, 20
  • Промышленная ул, 23
  • Промышленная ул, 36а
  • Промышленная ул, 36
  • Новослободская ул, 25, Калужский колледж экономики и технологий

Котельная на улице Вишневского, 3а

Отключение с 16 по 27 мая.

  • Анненки ул, 18
  • Вишневского ул, 14
  • Вишневского ул, 15
  • Вишневского ул, 16
  • Вишневского ул, 17
  • Вишневского ул, 18
  • Вишневского ул, 19, Корпус 1
  • Вишневского ул, 23
  • Вишневского ул, 23, Корпус 1
  • Вишневского ул, 25
  • Вишневского ул, 3
  • Вишневского ул, 31
  • Вишневского ул, 5 (школа)
  • Вишневского ул, 21 (д/сад)
  • тер. Областной больницы (д/сад Здравушка)
  • Вишневского ул, 33
  • Вишневского ул, 9
  • Вишневского ул, 19, Корпус 2
  • детский сад 8

Котельная во 2-м Тульском переулке, 5а

Отключение с 16 по 27 мая.

  • Никитина ул, 125 б
  • Никитина ул, 125 в
  • Никитина ул, 133, Корпус 1
  • Никитина ул, 133, Корпус 2
  • Никитина ул, 123

Котельная на проезде Юрия Круглова, 3

Отключение с 16 по 27 мая.

  • Юрия Круглова проезд, д.3 (МБДОУ 72 Дельфиненок)

Котельная на улице Кирова, 67а

Отключение с 16 по 27 мая.

  • Ленина ул, 69 а
  • Кирова ул, 47
  • Кирова ул, 57
  • Кирова ул, 59
  • Кирова ул, 59 /1
  • Кирова ул, 63
  • Кирова ул, 67
  • Ленина ул, 69
  • Суворова ул, 147
  • Суворова ул, 147, Корпус 1
  • Суворова ул, 151
  • Суворова ул, 156а
  • Суворова ул, 156 б
  • Суворова ул, 158
  • Суворова ул, 160
  • Теренинский пер, 6а
  • Теренинский пер, 8

Котельная на улице Светлой, 58 во Мстихино

Отключение с 16 по 27 мая.

  • Лесная ул, 24
  • Лесная ул, 24, Корпус 1
  • Лесная ул, 26
  • Лесная ул, 27
  • Лесная ул, 27, Корпус 1
  • Мстихинская ул, 2
  • Мстихинская ул, 4
  • Мстихинская ул, 6
  • Мстихинская ул, 8
  • Радужная ул, 11
  • Радужная ул, 7, Корпус 1
  • Радужная ул, 7, Корпус 2
  • Радужная ул, 5 д/с Ромашка

Котельная на улице Гурьянова, 18, корпус 2

Отключение с 16 по 27 мая.

  • Гурьянова ул, 18, Корпус 1
  • Гурьянова ул, 18, Корпус 2
  • Гурьянова ул, 24
  • Гурьянова ул, 26

Котельная на улице Молодежной, 58 в деревне Лихун

Отключение с 16 по 27 мая.

  • Губернская, 25, д/с «Ветерок»

Котельная на улице Вилонова, 40

Отключение с 16 по 27 мая.

  • Кутузова ул, 31, Корпус 1
  • Кутузова ул, 31, Корпус 2
  • Луначарского ул, 40
  • Луначарского ул, 45
  • Луначарского ул, 51
  • Первомайская ул, 12
  • Первомайская ул, 27
  • Зеленый Крупец ул, 3
  • Знаменская ул, 4, Корпус 1
  • Знаменская ул, 4, Корпус 2
  • Первомайская ул, 30
  • Салтыкова-Щедрина ул, 14
  • Салтыкова-Щедрина ул, 13а
  • Первомайская ул, 16а
  • Вилонова 16
  • Салтыкова-Щедрина ул, 23

Котельная на улице Дзержинского, 83а

Отключение с 16 по 27 мая.

  • Дзержинского ул, 78
  • Дзержинского ул, 90
  • Тульская ул, 13 б
  • Тульская ул, 15
  • Тульская ул, 21
  • Тульская ул, 23
  • Дзержинского ул, 69
  • Дзержинского ул, 71
  • Дзержинского ул, 92
  • Дзержинского ул, 92, Корпус 2
  • Дзержинского ул, 92а
  • Дзержинского ул, 92б, Корпус 1
  • Дзержинского ул, 93
  • Дзержинского ул, 95
  • Кирова ул, 70
  • Кирова ул, 74
  • Кирова ул, 76
  • Кирова ул, 78
  • Кирова ул, 80
  • Николо-Козинская ул, 22

Котельная на улице Нижней Усадебной в деревне Канищево

Отключение с 30 мая по 10 июня.

  • Дальняя ул, 21
  • Дальняя ул, 25
  • Дальняя ул, 27
  • Дальняя ул, 29
  • Дорожная ул, 15
  • Дорожная ул, 31
  • Дорожная ул, 33
  • Дорожная ул, 34
  • Калужского Ополчения ул, 3
  • Калужского Ополчения ул, 5
  • Калужского Ополчения ул, 7
  • Калужского Ополчения ул, 9
  • Комсомольская ул, 5
  • Майская ул, 15
  • Майская ул, 3
  • Майская ул, 32
  • Майская ул, 34
  • Майская ул, 36
  • Московская ул, 345
  • Светлая ул, 12
  • Светлая ул, 6
  • Светлая ул, 8
  • Дальняя, 3 Центр БОМЖ
  • Дорожная, 17 МБОУ СОШ 51
  • Дорожная, 33а МБДОУ 102 "Терем-Теремок"

Котельная на улице Аэропортовской

Отключение с 30 мая по 10 июня.

  • ул. Аэропортовская ул, 1
  • ул. Аэропортовская ул, 10
  • ул. Аэропортовская ул, 12
  • ул. Аэропортовская ул, 13
  • ул. Аэропортовская ул, 14
  • ул. Аэропортовская ул, 2
  • ул. Аэропортовская ул, 9
  • ул. Аэропортовская ул, 1/1
  • ул. Аэропортовская ул, вч "ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ"

Котельная на улице Никитина, 95б

Отключение с 30 мая по 10 июня.

  • Никитина ул, 100
  • Никитина ул, 104
  • Никитина ул, 106
  • Никитина ул, 108
  • Никитина ул, 76
  • Никитина ул, 82
  • Белинского ул, 3
  • Белинского ул, 6
  • Белинского ул, 9
  • Малый пер, 1
  • Малый пер, 2
  • Малый пер, 3
  • Никитина ул, 72, Корпус Общежитие
  • Никитина ул, 83
  • Никитина ул, 85, Корпус 2
  • Никитина ул, 87
  • Пестеля 1-й пер, 19
  • Пестеля 1-й пер, 19а
  • Пестеля 1-й пер, 26
  • Пестеля 1-й пер, 28
  • Пестеля 1-й пер, 30
  • Пестеля 1-й пер, 30, Корпус 1
  • Пестеля 1-й пер, 50
  • Пестеля ул, 13
  • Пестеля ул, 15а
  • Постовалова ул, 10
  • Постовалова ул, 2
  • Постовалова ул, 21
  • Постовалова ул, 23
  • Постовалова ул, 25
  • Постовалова ул, 4
  • Постовалова ул, 6
  • Постовалова ул, 7
  • Постовалова ул, 8
  • Тульская ул, 100

Котельная на улице Энгельса, 110а

Отключение с 30 мая по 10 июня.

  • Никитина ул, 64/82
  • Степана Разина ул, 57
  • Фридриха Энгельса ул, 110
  • Фридриха Энгельса ул, 119

Котельная на улице Горького, 73

Отключение с 30 мая по 10 июня.

  • ул. Горького ул, 63
  • ул. Горького ул, 71
  • М. Горького ул, 67 "Роддом"
  • ул. Горького ул, 88
  • ул. Горького ул, 85
  • ул. Мичурина ул, 38а
  • ул. Никитина ул, 66/85
  • ул. Никитина ул, 66а
  • ул. Никитина ул, 68
  • ул. Никитина ул, 81
  • ул. Никитина ул, 81а

Котельная на улице Горького, 96а

Отключение с 30 мая по 10 июня.

  • Горького ул, 100
  • Горького ул, 88
  • Горького ул, 90
  • Горького ул, 92
  • Горького ул, 94
  • Горького ул, 96
  • Горького ул, 98
  • Энгельса ул, 143
  • Энгельса ул, 145 "гвс"
  • Энгельса ул, 147 "гвс"
  • Энгельса ул, 149 "гвс"
  • Энгельса ул, 151 "гвс"

Котельная на улице Луначарского, 6а

Отключение с 30 мая по 10 июня.

  • Луначарского ул, 9/2
  • Старичков пер, 7

Котельная на улице Дорожной, 21

Отключение с 30 мая по 10 июня.

  • Тепличная ул, 6а МБДОУ 82 "Чиполлино"
  • Тепличная ул, 5
  • Тепличная ул, 7
  • Тепличная ул, 8

Котельная на бульваре Энтузиастов, 6б

Отключение с 30 мая по 10 июня.

  • Бульвар Моторостроителей ул, 1
  • Бульвар Моторостроителей ул, 12а
  • Бульвар Моторостроителей ул, 12, Корпус 1-й подъезд
  • Бульвар Моторостроителей ул, 12, Корпус 2-8 й подъезды
  • Бульвар Моторостроителей ул, 12а
  • Бульвар Моторостроителей ул, 3
  • Бульвар Моторостроителей ул, 4
  • Бульвар Моторостроителей ул, 5
  • Бульвар Моторостроителей ул, 6
  • Бульвар Моторостроителей ул, 7
  • Бульвар Моторостроителей ул, 9
  • Бульвар Энтузиастов ул, 1
  • Бульвар Энтузиастов ул, 11
  • Бульвар Энтузиастов ул, 15
  • Бульвар Энтузиастов ул, 17
  • Бульвар Энтузиастов ул, 2
  • Бульвар Энтузиастов ул, 4
  • Бульвар Энтузиастов ул, 5
  • Бульвар Энтузиастов ул, 6
  • Бульвар Энтузиастов ул, 7
  • Бульвар Энтузиастов ул, 8
  • Бульвар Энтузиастов,13 МБДОУ 103 "Лесная сказка"
  • Бульвар Моторостроителей.16 МБОУ Лицей 48
  • Бульвар Моторостроителей,9 МБУ "ЦБС" г. Калуги
  • Бульвар Моторостроителей,9 ГБУЗ КО Городская поликлиника
  • Бульвар Энтузиастов,1 ГБУЗ КО "Детская городская больница"
  • Бульвар Энтузиастов ул, 13а
  • Бульвар Энтузиастов ул, 9

Котельная на улице Вишневского, 1

Отключение с 30 мая по 10 июня.

  • Вишневского ул, 1 "Аптека 17"
  • Вишневского ул, 1 "КОМЦ"
  • Вишневского ул, 1 "Облбольница"
  • Вишневского ул, 2 "Онкологический диспансер"

Котельная микрорайона «Веснушки»

Отключение с 1 по 14 июня

  • Минская ул, 6
  • Минская ул, 43
  • Минская ул, 14
  • Минская ул, 7
  • Минская ул, 36
  • Минская ул, 34
  • Минская ул, 5
  • Минская ул, 15
  • Минская ул, 33
  • Минская ул, 32
  • Минская ул, 23 СОШ13
  • Минская ул, 22 "д/с Карусель"

Котельная в переулке Воинском, 6а

Отключение с 6 по 19 июня

  • Воинский пер, 6

Котельная на улице Байконурской, 11

Отключение с 6 по 17 июня

  • Байконур б-р, 1
  • Байконур б-р, 3
  • Байконур б-р, 5
  • Звездная ул, 1
  • Звездная ул, 11
  • Звездная ул, 12
  • Звездная ул, 13
  • Звездная ул, 14
  • Звездная ул, 15
  • Звездная ул, 18а
  • Звездная ул, 19
  • Звездная ул, 19а
  • Звездная ул, 2
  • Звездная ул, 20
  • Звездная ул, 21
  • Звездная ул, 22
  • Звездная ул, 28
  • Звездная ул, 29
  • Звездная ул, 3
  • Звездная ул, 4
  • Звездная ул, 5
  • Звездная ул, 6
  • Первых Космонавтов пл, 6
  • ул. Звездная,119а МБОУДО "ДШИ 6"

Котельная на улице Веры Андриановой, 64а

Отключение с 14 по 26 июня

  • Веры Андриановой ул, 56 с/комплекс "Динамо"
  • Веры Андриановой ул, 66 д/с "Яблонька"
  • Веры Андриановой ул, 86 МБДОУ 55
  • Складская ул, 2

Котельная на улице Ленина, 26а

Отключение с 14 по 26 июня

  • Билибина ул, 48, Корпус 1
  • Московская ул, 193, Корпус 1
  • Московская ул, 193, Корпус 2

Котельная на улице Маяковского, 59

Отключение с 14 по 26 июня

  • Психбольницы тер, 23
  • Психбольницы тер, 24
  • Психбольницы тер, 25

Котельная на улице Горького, 1б

Отключение с 14 по 26 июня

  • Теренинский пер, 4
  • Фридриха Энгельса ул, 7/20
  • Ленина ул, 65
  • Максима Горького ул, 3
  • Максима Горького ул, 7, Корпус 1
  • Пролетарская ул, 118
  • Теренинский пер, 1
  • Теренинский пер, 2
  • Чижевского ул, 11
  • Чижевского ул, 13
  • Чижевского ул, 14
  • Чижевского ул, 18
  • Чижевского ул, 21
  • Чижевского ул, 23
  • Чижевского ул, 25
  • Чижевского ул, 7
  • Чижевского ул, 9
  • Константиновых ул, 2
  • Константиновых ул, 6
  • Баррикад ул, 140
  • Баррикад ул, 144
  • Пролетарская ул, 114 общежитие ФГБУ Калужской области
  • Пролетарская ул, 112
  • Пролетарская ул, 112, Корпус 1
  • Пролетарская ул, 116
  • Пролетарская ул, 159
  • Пролетарская ул, 161
  • Пролетарская ул, 163
  • Пролетарская ул, 165
  • Фридриха Энгельса, ул.12 (школа)
  • Максима Горького, Д. 9 д/сад 87
  • Константиновых ул, 4
  • Баррикад ул, 142 д/с83

Котельная на улице Азаровской, 13

Отключение с 14 по 26 июня

  • Терепецкая ул, 9
  • Терепецкая ул, 12
  • Терепецкая ул, 11/2
  • Азаровская ул, 21
  • Терепецкая ул,10 ГАПОУ КО Калужский технологический колледж
  • Московская ул, 314/51 ДСУ 1

Котельная на Грабцевском шоссе, 35

Отключение с 14 по 26 июня

  • Клюквина ул, 3
  • Молодежная ул, 11
  • Молодежная ул, 11, Корпус 1
  • Молодежная ул, 19, Корпус 14
  • Пригородная ул, 11
  • Пригородная ул, 13
  • Грабцевское шоссе ул, 32а
  • Грабцевское шоссе ул, 50
  • Калужская ул, 33
  • Новаторская ул, 6
  • Проезжая ул, 16

Котельная на улице Школьной, 7а в Резвани

Отключение с 20 июня по 1 июля.

  • Школьная ул, 1
  • Школьная ул, 2
  • Школьная ул, 3

Котельная на улице Калуга-Бор, 3

Отключение с 20 июня по 1 июля.

  • Калуга-Бор ул, 25а
  • Калуга-Бор ул, 3 дача 30
  • Калуга-Бор ул, 3 дача 30а

Котельная на улице Тарутинской, 231а

Отключение с 21 июня по 23 августа.

  • Тарутинская ул, 231, Корпус 5
  • Тарутинская ул, 231, Корпус 6
  • Тарутинская ул, 231, Корпус 7
  • Тарутинская ул, 231, Корпус 8
  • Тарутинская ул, 231, Корпус 9
  • Тарутинская,231 ГКОУ КО "Областной центр образования" Лицей -интернат
  • Тарутинская ул, 243
  • Тарутинская ул, 241

Котельная на улице Социалистической, 2а

Отключение с 27 июня по 8 июля.

  • Калинина пер, 2
  • Калинина пер, 9
  • Калинина ул, 15
  • Калинина ул, 4
  • Пионерская ул, 2
  • Пионерская ул, 9
  • Социалистическая ул, 12
  • Социалистическая ул, 6
  • Социалистическая ул, 6, Корпус 1
  • Чичерина ул, 12, Корпус 1

Котельная в 1-м Академическом проезде, 29

Отключение с 29 июня по 12 июля.

  • Заречная ул, 3 72 шк 50
  • 65 лет Победа ул,8 д/сад Планета
  • 65 лет Победы ул, 17
  • 65 лет Победы ул, 20
  • 65 лет Победы ул, 25
  • 65 лет Победы ул, 27
  • 65 лет Победы ул, 29
  • 65 лет Победы ул, 31
  • 65 лет Победы ул, 31, корпус 1
  • 65 лет Победы ул, 12 д/сад Мозайка
  • 65 лет Победы ул, 35
  • Генерала Попова ул, 10
  • Георгия Димитрова ул, 10
  • Георгия Димитрова ул, 22
  • Георгия Димитрова ул, 24
  • Георгия Димитрова ул, 8
  • Серафима Туликова ул, 2
  • Спартака ул, 15
  • Фомушина ул, 10
  • Фомушина ул, 10, корпус 1
  • Фомушина ул, 10а
  • Фомушина ул, 10б
  • Фомушина ул, 2
  • Фомушина ул, 6
  • Фомушина ул, 8
  • Фомушина ул, 31
  • Фомушина ул, 29
  • Фомушина ул, 26
  • Хорошая ул, 4
  • Хорошая ул, 6
  • Фомушина ул, 8
  • Фомушина ул, 8, корпус 1
  • Генерала Попова ул, 5
  • Генерала Попова ул, 7
  • Генерала Попова ул, 9
  • Энергетиков ул, 35
  • Генерала Попова ул, 18, Корпус 3
  • Генерала Попова ул, 24
  • Генерала Попова ул, 28
  • Сиреневый б-р, 18
  • Сиреневый б-р, 4
  • Сиреневый б-р, 6, Корпус 1
  • Сиреневый б-р, 8
  • Генерала Попова ул, 330 д/сад Улыбка
  • Генерала Попова ул, 14, Корпус 1
  • Генерала Попова ул, 16
  • Генерала Попова ул, 18
  • Генерала Попова ул, 18, Корпус 1
  • Генерала Попова ул, 18, Корпус 2
  • Генерала Попова ул, 20
  • Генерала Попова ул, 22
  • Спартака ул, 3
  • Спартака ул, 5
  • Спартака ул, 9
  • Димитрова ул, 14 д\сад Бережок
  • Генерала Попова ул, 10, Корпус 1
  • Генерала Попова ул, 10, Корпус 2
  • Генерала Попова ул, 2, Корпус 1/2
  • Генерала Попова ул, 4
  • Генерала Попова ул, 8
  • Георгия Димитрова ул, 4

Котельная на улице Беговой, 15

Отключение с 4 по 15 июля.

  • Ипподромная ул, 11
  • Ипподромная ул, 8
  • гос. Конюшня

Котельная на улице Салтыкова-Щедрина, 74в

Отключение с 11 по 22 июля.

  • Салтыкова-Щедрина ул, 72
  • Салтыкова-Щедрина ул, 72 "жд"
  • Салтыкова-Щедрина ул, 74/1
  • Салтыкова-Щедрина ул, 74/2

Котельная на улице Московской, 31а

Отключение с 4 по 15 июля.

  • Суворова ул, 123/50
  • Ленина ул, 74
  • Ленина ул, 76
  • Суворова ул,139

Котельная на улице Пестеля, 32б

Отключение с 4 по 15 июля.

  • Тульская ул, 103
  • Тульская ул, 119
  • Тульская ул, 121
  • Тульская ул, 139
  • Тульская ул, 141
  • Маршала Жукова ул, 18
  • Маршала Жукова ул, 22
  • Маршала Жукова ул, 26
  • Маршала Жукова ул, 28
  • Маршала Жукова ул, 30
  • Маршала Жукова ул, 30а
  • Пестеля ул, 8
  • Стеклянников Сад ул, 3
  • Стеклянников Сад ул, 4
  • Маршала Жукова,16ул. (д/сад 70)
  • Тульская,131 ул. (д/сад 84)
  • Стеклянников Сад, 5 школа –интернат

Котельная на улице Гурьянова, 71а

Отключение с 4 по 15 июля.

  • Гурьянова ул, 59
  • Гурьянова ул, 59, Корпус 3
  • Гурьянова ул, 67, Корпус 2
  • Гурьянова ул, 67, Корпус 3
  • Гурьянова ул, 71
  • Гурьянова ул, 73
  • Гурьянова ул, 65 МБОУ СШ 49
  • Гурьянова ул, 65 МАУ Дирекция спортивных сооружений
  • Карачевская ул, 19, Корпус 1
  • Карачевская ул, 19, Корпус 2

Котельная на улице Кибальчича, 17а

Отключение с 4 по 15 июля.

  • Кибальчича ул, 1
  • Кибальчича ул, 11
  • Кибальчича ул, 13
  • Кибальчича ул, 15
  • Кибальчича ул, 18
  • Кибальчича ул, 20
  • Кибальчича ул, 22
  • Кибальчича ул, 24
  • Кибальчича ул, 26
  • Кибальчича ул, 3
  • Кибальчича ул, 4
  • Кибальчича ул, 5
  • Кибальчича ул, 7
  • Кибальчича ул, 9
  • Кибальчича,19 МБОУ СШ 46
  • Кибальчича,17МБОУ СШ 46
  • Кубяка,20 Азароввский детский дом
  • Малоярославецкая,7 МБДОУ 104 "Семицветик"
  • Малоярославецкая ул, 10
  • Малоярославецкая ул, 12
  • Малоярославецкая ул, 14
  • Малоярославецкая ул, 16

Котельная на улице Ольговской, 19а

Отключение с 4 по 15 июля.

  • Дорожный пер, 8
  • Дружбы ул, 10
  • Дружбы ул, 12
  • Дружбы ул, 18
  • Дружбы ул, 19
  • Дружбы ул, 5
  • Дружбы ул, 6/2
  • Дружбы ул, 8
  • Ольговская ул, 10, Корпус 1
  • Ольговская ул, 12, Корпус 1
  • Ольговская ул, 13
  • Ольговская ул, 14
  • Ольговская ул, 15
  • Ольговская ул, 16
  • Ольговская ул, 17
  • Ольговская ул, 19
  • Ольговская ул, 3
  • Ольговская ул, 5
  • Тарутинская ул, 184
  • Тарутинская ул, 186
  • Тарутинская ул, 186, Корпус 1
  • Тарутинская ул, 188
  • Тарутинская ул, 192, Корпус 1
  • Тарутинская ул, 194, Корпус 1
  • Тарутинская ул, 200, Корпус 1
  • Тарутинская ул, 202
  • пер. Дорожный,5 МБОУ СШ 16
  • пер. Ольговский,7 МБДОУ 108 "Дружба"
  • Тарутинская ул, 200, Корпус 1
  • Тарутинская ул, 202

Котельная на улице Дубравы, 14

Отключение с 4 по 15 июля.

  • Дубрава ул, 12

Котельная на улице Хрустальной, 18а

Отключение с 4 по 15 июля.

  • Хрустальная ул, 44, Корпус 5
  • Хрустальная ул, 44, Корпус 6
  • Хрустальная ул, 44, Корпус 4
  • Хрустальная ул, 44, Корпус 2
  • Хрустальная ул, 44, Корпус 3
  • Стекольная ул, 2
  • Стекольная ул, 4
  • Хрустальная ул, 1
  • Хрустальная ул, 10
  • Хрустальная ул, 5
  • Хрустальная ул, 7
  • Хрустальная ул, 8
  • Хрустальная ул, 9
  • Хрустальный пер, 1
  • Хрустальный пер, 11
  • Хрустальный пер, 3
  • Хрустальный пер, 7
  • Хрустальный пер, 9
  • Чехова ул, 11
  • Чехова ул, 15
  • Маршала Жукова ул, 52
  • Стекольная ул, 26

Котельная на улице Московской, 9а в селе Росва

Отключение с 4 по 15 июля.

  • Зеленая ул, 2
  • Московская ул,6 Б Школа 43
  • Зеленая ул, 4
  • Мира ул, 10
  • Мира ул, 11
  • Мира ул, 12
  • Мира ул, 13
  • Мира ул, 14
  • Мира ул, 2
  • Мира ул, 3
  • Мира ул, 4
  • Мира ул, 5
  • Мира ул, 6
  • Мира ул, 7
  • Мира ул, 8а
  • Мира ул, 8б
  • Мира ул, 9
  • Молодежная ул, 1
  • Молодежная ул, 10
  • Молодежная ул, 11
  • Молодежная ул, 12
  • Молодежная ул, 13
  • Молодежная ул, 15
  • Молодежная ул, 16
  • Молодежная ул, 17
  • Молодежная ул, 18
  • Молодежная ул, 19
  • Молодежная ул, 2
  • Молодежная ул, 26
  • Молодежная ул, 3
  • Молодежная ул, 4
  • Молодежная ул, 5
  • Молодежная ул, 6
  • Молодежная ул, 7
  • Молодежная ул, 9
  • Московская ул, 10
  • Московская ул, 11
  • Московская ул, 12
  • Московская ул, 5
  • Московская ул, 5а
  • Московская ул, 5б
  • Московская ул, 7
  • Московская ул, 8
  • Московская ул, 8б
  • Московская ул, 9
  • Пролетарская ул, 1
  • Пролетарская ул, 2
  • Пролетарская ул, 3
  • Пролетарская ул, 5
  • Пролетарская ул, 6

Котельная на улице Литвинчука, 4

Отключение с 4 по 18 июля.

  • Петра Тарасова ул,8
  • Петра Тарасова ул,10
  • Петра Тарасова ул,12
  • Петра Тарасова ул,37
  • Петра Тарасова ул,39
  • Петра Тарасова ул,43
  • Братьев Луканиных ул,4 (школа45)
  • Братьев Луканиных ул,6 (д/с "Мечта")
  • Василия Стригунова ул,7(д/с "Акварель")

Котельная на улице Железнодорожников

Отключение с 4 по 15 июля.

  • Путейская ул,2а
  • Путейская ул,4
  • Путейская ул,5
  • Путейская ул,7
  • Путейская ул,8
  • Путейская ул,9

Котельная на улице Кибальчича, 8

Отключение с 5 по 15 июля.

  • Кибальчича ул,8
  • Кибальчича ул,28
  • Кибальчича ул,30
  • Кибальчича ул,32
  • Кибальчича ул,34 (д/с "Жар-Птица")

Котельная на улице Салтыкова-Щедрина, 141

Отключение с 11 по 21 июля.

  • Болдина ул, 24, Корпус 1
  • Николо-Козинская ул, 69
  • Николо-Козинская ул, 92, Корпус 1-я очередь
  • Николо-Козинская ул, 92, Корпус 2-я очередь
  • Никитина ул, 32
  • Никитина ул, 34
  • Никитина ул, 36
  • Николо-Козинская ул, 61
  • Николо-Козинская ул, 65
  • Николо-Козинская ул, 67
  • Николо-Козинская ул, 73
  • Николо-Козинская ул, 75
  • Николо-Козинская ул, 77
  • Николо-Козинская ул, 79
  • Степана Разина ул, 44
  • Степана Разина ул, 48
  • Степана Разина ул, 50
  • Степана Разина ул, 52
  • Степана Разина ул, 54
  • Степана Разина ул, 56
  • Степана Разина ул, 58
  • Степана Разина ул, 60
  • Степана Разина ул, 95, Корпус 1
  • Степана Разина ул, 95, Корпус 2
  • Степана Разина ул, 97, Корпус 2
  • Степана Разина ул, 42/38
  • Степана Разина ул, 46
  • Степана Разина ул, 64

Котельная на улице Веры Андриановой, 5а

Отключение с 11 по 21 июля.

  • Веры Андриановой ул, 5
  • Паровозный пер, 4
  • Паровозный пер, 4а
  • Ленина ул. 45 д/сад 7
  • Веры Андриановой,3 (школа 21)
  • Баррикад,153 д/с "Колосок"
  • Баррикад ул, 139

Котельная на улице Гвардейской, 15а

Отключение с 11 по 21 июля.

  • Гвардейская ул, 10
  • Гвардейская ул, 17
  • Гвардейская ул, 5
  • Гвардейская ул, 9
  • Первых Коммунаров ул, 11
  • Первых Коммунаров ул, 12
  • Первых Коммунаров ул, 14
  • Первых Коммунаров ул, 16
  • Промежуточная ул, 10
  • Промежуточная ул, 9
  • Первых Коммунаров ул, 19А (д/сад)

Котельная на улице Хрустальной, 50а

Отключение с 11 по 21 июля.

  • Хрустальная ул, 54
  • Хрустальная ул, 27
  • Хрустальная ул, 33
  • Хрустальная ул, 35
  • Хрустальная ул, 50
  • Хрустальная ул, 52
  • Хрустальная ул, 56
  • Хрустальная ул, 58
  • Хрустальная ул, 60
  • Хрустальная ул, 62
  • Хрустальная ул, 64
  • Хрустальная ул, 66
  • Хрустальная ул, 68
  • Хрустальная ул, 70
  • Хрустальная ул, 72
  • Хрустальная ул, 74

Котельная на улице Пролетарской, 125

Отключение с 11 по 21 июля.

  • Баррикад ул, 124
  • Баррикад ул, 126
  • Баррикад ул, 126, Корпус 1
  • Ленина ул, 58
  • Ленина ул, 61/5
  • Ленина ул, 66/3
  • Ленина ул, 68/8
  • Пролетарская ул, 110
  • Пролетарская ул, 155
  • Чижевского ул, 4
  • Карла Либкнехта ул, 14, Корпус 1
  • Карла Либкнехта ул, 14а
  • Московская ул, 65/1,
  • Московская ул, 71
  • Баррикад ул, 136
  • Пролетарская ул, 133
  • Пролетарская ул, 135
  • Пролетарская ул, 139

Котельная на улице Чичерина, 23а

Отключение с 11 по 21 июля.

  • Пухова ул, 46, Корпус 1
  • Кооперативная ул, 1, Корпус 2
  • Кооперативная ул, 3
  • Кооперативная ул, 8
  • Тельмана ул, 35
  • Чичерина ул, 18, Корпус 1
  • Билибина ул, 10
  • Билибина ул, 2
  • Билибина ул, 4
  • Билибина ул, 8
  • Окружная ул, 2
  • Окружная ул, 4
  • Окружная ул, 4, Корпус 1
  • Окружная ул, 4, Корпус 2
  • Окружная ул, 7
  • Поле Свободы ул, 33

Котельная на улице Кутузова, 4а

Отключение с 18 по 29 июля.

  • Воробьевский пер, 5а
  • Красноармейский 2-й пер, 12, Корпус 37
  • Кутузова ул, 10
  • Кутузова ул, 14
  • Луначарского ул, 62

Котельная на улице Привокзальной, 4а

Отключение с 18 по 29 июля.

  • Привокзальная ул,1, корпус 1
  • Привокзальная ул,4
  • Привокзальная ул,6
  • Привокзальная ул,7
  • Привокзальная ул,8
  • Привокзальная ул,8, корпус 1
  • Привокзальная ул,8, корпус 2
  • Привокзальная ул,9
  • Привокзальная ул,9, корпус 1
  • Привокзальная ул,9, корпус 2
  • Привокзальная ул,10
  • Привокзальная ул,10а (д/с17)
  • Привокзальная ул,11
  • Привокзальная ул,11, корпус 1
  • Привокзальная ул,12
  • Привокзальная ул,12а
  • Привокзальная ул,14
  • Привокзальная ул,15
  • Привокзальная ул,15, корпус 1
  • Привокзальная ул,16
  • Привокзальная ул,14
  • Привокзальная ул,14

Котельная на улице Кубяка, 3а

Отключение с 25 июля по 5 августа.

  • Кубяка ул, 17
  • Малоярославецкая ул, 1
  • Малоярославецкая ул, 2
  • Малоярославецкая ул, 3
  • Малоярославецкая ул, 4
  • Малоярославецкая ул, 5
  • Кубяка ул, 15 МБДОУ 110 "Золотой петушок"
  • Кубяка ул,до Азаровский детский дом
  • Кубяка ул, 26 ГАУ КО Расправь крылья
  • Малоярославецкая ул, 6
  • Малоярославецкая ул, 8

Котельная на улице Московской, 217а

Отключение с 25 июля по 5 августа.

  • Московская ул, 313
  • Московская ул, 315, Корпус 2
  • Московская ул, 313а
  • Московская ул, 315
  • Московская ул, 315, Корпус 1
  • Московская ул, 315, Корпус 3
  • Московская ул, 315, Корпус 4
  • Московская ул, 315, Корпус 5
  • Московская ул, 315, Корпус 6
  • Московская ул, 319 К1 МБДОУ 90 "Ласточка"
  • Московская ул, 317
  • Московская ул, 319

Котельная на улице Вооруженного Восстания, 12

Отключение с 27 июля по 9 августа.

  • Суворова ул, 71а
  • Суворова ул, 71б
  • Суворова ул, 77
  • Ломоносова ул, 1
  • Суворова пер, 5
  • Суворова ул, 21
  • Суворова ул, 25
  • Суворова ул, 31
  • Суворова ул, 63, Корпус 1
  • Суворова ул, 65
  • Суворова ул, 67
  • Суворова ул, 69
  • Вооруженногого Восстания, 5
  • Вооруженного Восстания ул, 1
  • Вооруженного Восстания ул, 2
  • Гагарина ул, 13
  • Гагарина ул, 13, Корпус 1
  • Октябрьская ул, 21/22
  • Парижской Коммуны ул, 1а
  • Парижской Коммуны ул, 24
  • Парижской Коммуны ул, 26
  • Парижской Коммуны ул, 28
  • Парижской Комунны ул, 32
  • Парижской Коммуны ул, 30
  • Циолковского ул, 58
  • Циолкоыского ул, 67/1
  • Циолковского ул, 60
  • Комарова ул, 4
  • Циолковского ул, 62
  • Академика Королева ул, 22
  • Баумана ул, 29
  • Баумана ул, 30
  • Баумана ул, 30, Корпус 1
  • Гагарина ул, 8
  • Гагарина ул, 8а
  • Космонавта Комарова ул, 30
  • Космонавта Комарова ул, 33
  • Космонавта Комарова ул, 35
  • Космонавта Комарова ул, 24/50
  • Космонавта Комарова ул, 37
  • Космонавта Комарова ул, 45, Корпус 1
  • Плеханова ул, 96
  • Пушкина пер, 2
  • Пушкина пер, 3
  • Воронина ул, 30
  • Воронина ул, 11
  • Суворова ул, 111/21
  • Баррикад ул, 2
  • Баррикад ул, 10
  • Баррикад ул, 12
  • Баррикад ул, 8
  • Герцена ул, 17
  • Герцена ул, 17, Корпус 1
  • Герцена ул, 19а
  • Герцена ул, 2, Корпус 8
  • Герцена ул, 3
  • Герцена ул, 4
  • Герцена ул, 16
  • Герцена ул, 6
  • Огарева ул, 11, Корпус 8
  • Огарева ул, 20
  • Огарева ул, 22
  • Огарева ул, 3
  • Огарева ул, 40, Корпус 1
  • Огарева ул, 40, Корпус 2
  • Огарева ул, 42
  • Огарева ул, 44
  • Огарева ул, 6
  • Огарева ул, 9, Корпус 7
  • Плеханова ул, 11
  • Плеханова ул, 3
  • Огарева ул, 15
  • Плеханова ул, 5, Корпус 1
  • Пролетарская ул, 39
  • Пролетарская ул, 40
  • Пролетарская ул, 41
  • Пролетарская ул, 44
  • Пролетарская ул, 47
  • Пролетарская ул, 51
  • Пролетарская ул, 100
  • Пролетарская ул, 90
  • Рылеева ул, 1, Корпус 12
  • Рылеева ул, 18
  • Рылеева ул, 5
  • Рылеева ул, 3
  • Рылеева ул, 4
  • Рылеева ул, 6
  • Труда ул, 10
  • Труда ул, 14, Корпус 2
  • Труда ул, 16
  • Труда ул, 18, Корпус 1
  • Труда ул, 4, Корпус 1
  • Труда ул, 4, Корпус 2
  • Труда ул, 6, Корпус 1
  • Добровольского ул, 31
  • Октябрьская ул, 3
  • Октябрьская ул, 11
  • Циолковского ул, 3
  • Циолковского ул, 5
  • Циолковского ул, 7
  • Гоголя ул,1
  • Гоголя ул,2
  • Интернациональный 2-й пер, 10
  • Суворова ул, 7, Корпус 1
  • Большевиков ул, 1
  • Плеханова ул, 41
  • Кирова ул, 1
  • Кирова ул, 16
  • Мира пл, 2
  • Плеханова ул, 43
  • Суворова ул, 38
  • Суворова ул, 44
  • Суворова ул, 46
  • Суворова ул, 54
  • Суворова ул, 60
  • Академика Королева ул, 49
  • Академика Королева ул, 51
  • Баумана ул, 12/17
  • Баумана ул, 3, Корпус 1 очередь
  • Баумана ул, 3, Корпус 2 очередь
  • Баумана ул, 4
  • Баумана ул, 5, Корпус 1-я очередь
  • Баумана ул, 5, Корпус 2-я очередь
  • Гагарина ул, 6
  • Гагарина ул, 4
  • Гагарина ул, 6а/47
  • Георгиевская ул, 3
  • Георгиевская ул, 5
  • Плеханова ул, 46
  • Плеханова ул, 48
  • Дзержинского ул, 2
  • Дзержинского ул, 1/46
  • Мира пл, 3
  • Мира пл, 4, Корпус 1
  • Пролетарская ул, 23
  • Плеханова ул, 21
  • Плеханова ул, 4а
  • Плеханова ул, 12
  • Плеханова ул, 2, Корпус 1
  • Плеханова ул, 2, Корпус 2
  • Плеханова ул, 4
  • Плеханова ул, 18
  • Плеханова ул, 20
  • Пролетарская ул, 21
  • Труда ул, 22
  • Труда ул, 24
  • Труда ул, 26
  • Труда ул, 28
  • Колхозный проезд, 10
  • Колхозный проезд, 10
  • Труда ул, 30
  • Труда ул, 32
  • Академика Королева ул, 27
  • Академика Королева ул, 29
  • Академика Королева ул, 6
  • Академика Королева ул, 14
  • Гагарина ул, 11
  • Гагарина ул, 35
  • Гагарина ул, 9
  • Октябрьская ул, 48а
  • Циолковского ул, 33
  • Циолковского ул, 41
  • Циолковского ул, 44
  • Циолковского ул, 47
  • Циолковского ул, 67/1
  • Достоевского ул, 35

Котельная на улице Тарутинской, 231а

Отключение с 1 по 12 августа.

  • Тарутинская ул, 231, Корпус 5
  • Тарутинская ул, 231, Корпус 6
  • Тарутинская ул, 231, Корпус 7
  • Тарутинская ул, 231, Корпус 8
  • Тарутинская ул, 231, Корпус 9
  • Тарутинская ул,231 ГКОУ КО "Областной центр образования" Лицей -интернат
  • Тарутинская ул, 243
  • Тарутинская ул, 241

Котельная на улице Мичурина, 9в

Отключение с 1 по 12 августа.

  • Тульский пер, 8
  • Николо-Козинская ул, 55
  • Степана Разина ул, 28
  • Степана Разина ул, 38
  • Степана Разина ул, 40
  • Мичурина ул, 12
  • Степана Разина,85 (д/сад 44)
  • Николо-Козинская,25 (КГУ)
  • Николо-Козинская ул, 29

Котельная на улице Советской, 20в

Отключение с 1 по 12 августа.

  • Советская ул, 18, Корпус 1
  • Советская ул, 34
  • Советский пер, 2
  • Советский пер, 4
  • Советский пер, 6
  • Турынинская ул, 11
  • Турынинская ул, 12
  • Турынинская ул, 13
  • Турынинская ул, 14
  • Турынинская ул, 15
  • Турынинская ул, 16
  • Турынинская ул, 17
  • Турынинская ул. 15 (д/сад)

Котельная в переулке Воскресенском, 2б

Отключение с 1 по 12 августа.

  • Воскресенский пер, 29, Корпус 1
  • Григоров пер, 10
  • Григоров пер, 11
  • Григоров пер, 12, Корпус 1
  • Григоров пер, 14
  • Григоров пер, 9
  • Декабристов ул, 16

Котельная на улице Театральной, 4г

Отключение с 1 по 12 августа.

  • Театральная ул, 6
  • Кирова ул, 44а

Котельная на площади Победы, 9а

Отключение с 1 по 12 августа.

  • Степана Разина ул, 7
  • Победы пл, 10
  • Степана Разина ул, 5
  • Степана Разина ул, 7
  • Тульская ул, 56
  • Тульская ул, 69
  • Фридриха Энгельса ул, 19
  • Фридриха Энгельса ул, 21
  • Фридриха Энгельса ул, 23
  • Фридриха Энгельса ул, 27
  • Фридриха Энгельса ул, 64

Котельная на улице Тульской, 78в

Отключение с 1 по 12 августа.

  • Тульская ул, 80 а
  • Тульская ул, 66
  • Тульская ул, 78 б
  • Тульская ул, 84
  • Пестеля 1-й пер, 90

Котельная на улице Широкой, 51б

Отключение с 1 по 12 августа.

  • Широкая ул, 49/1
  • Широкая ул, 51 Школа 20

Котельная на улице Кожелуба, 11

Отключение с 1 по 12 августа.

  • Курсантов ул, 1

Котельная на улице Поле Свободы, 131а

Отключение с 1 по 12 августа.

  • Телевизионная ул, 43
  • Телевизионная ул, 47
  • Московская ул, 120
  • Московская ул, 84

Котельная в переулке Малинники, 21

Отключение с 1 по 14 августа.

  • Зеленая ул, 52
  • Валентины Никитиной ул, 14
  • Валентины Никитиной ул, 16
  • Валентины Никитиной ул, 18
  • Валентины Никитиной ул, 20
  • Валентины Никитиной ул, 21а
  • Валентины Никитиной ул, 21в
  • Валентины Никитиной ул, 22
  • Валентины Никитиной ул, 23, корпус 1
  • Валентины Никитиной ул, 23, корпус 2
  • Валентины Никитиной ул, 24
  • Валентины Никитиной ул, 26
  • Валентины Никитиной ул, 29
  • Валентины Никитиной ул, 29, корпус 1
  • Валентины Никитиной ул, 30
  • Валентины Никитиной ул, 31
  • Валентины Никитиной ул, 32
  • Валентины Никитиной ул, 33
  • Валентины Никитиной ул, 34
  • Валентины Никитиной ул, 35
  • Валентины Никитиной ул, 39
  • Валентины Никитиной ул, 43
  • Валентины Никитиной ул, 47
  • Валентины Никитиной ул, 47, корпус 1
  • Малинники пер, 7, Корпус 2
  • Малинники пер, 15
  • Малинники ул, 62
  • Промышленная ул, 4
  • Промышленная ул, 10
  • Радищева ул, 5
  • Радищева ул, 7
  • Радищева ул, 8
  • Радищева ул, 13
  • Радищева ул, 15
  • Радищева ул, 19

Котельная в деревне Некрасово

Отключение с 1 по 14 августа.

  • Одоевское шоссе ул,7
  • Одоевское шоссе ул,9
  • Одоевское шоссе ул,11

Котельная на Грабцевском шоссе, 174

Отключение с 1 по 14 августа.

  • Грабцевское шоссе ул,108
  • Грабцевское шоссе ул,110
  • Грабцевское шоссе ул,112
  • Грабцевское шоссе ул,114
  • Грабцевское шоссе ул,116, корпус 1
  • Грабцевское шоссе ул,116, корпус 2
  • Грабцевское шоссе ул,116, корпус 3
  • Грабцевское шоссе ул,116 А
  • Грабцевское шоссе ул,118
  • Грабцевское шоссе ул,120
  • Грабцевское шоссе ул,122
  • Грабцевское шоссе ул,124, МБДОУ81 (д/с "Дюймовочка")
  • Грабцевское шоссе ул,126, "Калужский технический колледж" (ГАПОУ КО "КТК")
  • Грабцевское шоссе ул,128, корпус 1
  • Грабцевское шоссе ул,130
  • Грабцевское шоссе ул,132
  • Грабцевское шоссе ул, 136, МДОУ91 (д/с "Бригантина")
  • Грабцевское шоссе ул,150
  • Грабцевское шоссе ул,150, корпус 1
  • Грабцевское шоссе ул,152
  • Грабцевское шоссе ул,154
  • Грабцевское шоссе ул,156А
  • Грабцевское шоссе ул,156Б
  • Грабцевское шоссе ул,158
  • Клюквина ул,30
  • Клюквина ул, 30, корпус 1
  • Пригородная ул,27, МДОУ80 (д/с "Медвежонок")
  • Пригородная ул,29
  • Платова ул,40
  • Молодежная ул,44
  • Молодежная ул, 46
  • Молодежная ул,48
  • Новая ул,65

Котельная на улице Энгельса, 13а

Отключение с 8 по 19 августа.

  • Максима Горького ул, 6
  • Суворова ул, 183
  • Максима Горького ул, 10
  • Маршала Жукова ул, 3
  • Маршала Жукова ул, 3, Корпус 1
  • Маршала Жукова ул, 5
  • Суворова ул, 188
  • Фридриха Энгельса ул, 17
  • Суворова ул, 179СШ "Победа"

Котельная на улице Шахтеров, 3а

Отключение с 8 по 19 августа.

  • Вагонный пер, 15
  • Врубовая ул, 45
  • Врубовой пер, 4
  • Забойная ул, 3
  • Луговая ул, 41МБДОУ 94 "Забава"
  • Луговая ул, 43 МБОУ СШ 1
  • Врубовая ул, 22ГБУ КО "Забота"
  • Врубовая ул, 6 МУП Управление комплексного обслуживания населения
  • Луговая ул, 70 ГБУЗОбластная туберкулезная больница
  • Отбойная ул, 18, Корпус 2
  • Шахтеров ул, 13
  • Шахтеров ул, 5

Котельная на бульваре Солнечном, 8а

Отключение с 8 по 19 августа.

  • Солнечный б-р, 2
  • Солнечный б-р, 4
  • Солнечный б-р, 4, корпус 1
  • Солнечный б-р, 4, корпус 2
  • Солнечный б-р, 6
  • Солнечный б-р, 8
  • Солнечный б-р, 10
  • Маяковского ул,45
  • Маяковского ул,47
  • Маяковского ул,49
  • Маяковского ул,51
  • Молодежная ул,41
  • Молодежная ул,41, корпус 1
  • Молодежная ул,43
  • Грабцевское шоссе ул,134
  • Грабцевское шоссе ул,160

Котельная на улице Товарной, 13а

Отключение с 15 по 26 августа.

  • Ленина ул,1
  • Ленина ул,3
  • Ленина ул,7
  • Ленина ул,13
  • Ленина ул,16
  • Ленина ул,18
  • Товарная ул,11

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.04.2022 16:49 0 939
Тэги: коммуналка вода жкх
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Профессиональные грузоперевозки в Калуге
Концепции вирусного маркетинга в реалиях 2022 года
Житель Калуги взял кредит и сам перевёл мошенникам 1,8 млн рублей

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru