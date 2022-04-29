В Калуге и Обнинске отопительный сезон завершится 4 мая

В пятницу, 29 апреля, городской голова Калуги Дмитрий Денисов подписал постановление о завершении отопительного сезона.

В соответствии с постановлением №172-п, котельные перестанут подавать тепло с 4 мая.

Аналогичное решение приняли и власти Обнинска.

Год назад отопление отключали также 4 мая.

Напомним, нынешний отопительный сезон в Калуге начался 15 сентября. Он продлится семь с половиной месяцев.

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