В Ждамирово отключили электричество до вечера
Утром в пятницу, 29 апреля, в Калуге отключили электричество в Ждамирово. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение связано с проведением ремонтных работ.
Ожидается, что света не будет до 17:00.
Ранее сообщалось, что 29 апреля не будет электричества на семи улицах.
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