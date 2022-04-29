В Ждамирово отключили электричество до вечера

Утром в пятницу, 29 апреля, в Калуге отключили электричество в Ждамирово. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение связано с проведением ремонтных работ.

Ожидается, что света не будет до 17:00.

Ранее сообщалось, что 29 апреля не будет электричества на семи улицах.

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