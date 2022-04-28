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В Калуге новый надземный пожарный гидрант открыли на площади Старый Торг

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 28.04.2022 16:33 1 475
В Калуге новый надземный пожарный гидрант открыли на площади Старый Торг

В четверг, 28 апреля, на площади Старый Торг в Калуге открыли надземный пожарный гидрант. Он установлен в сквере рядом со зданием областной администрации, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Ранее такой гидрант появился на Театральной площади. Также МЧС сообщает об устройствах в Сосновом бору и на улице Дзержинского. Все остальные из 1500 – подземные.

- Считается, что наземные гидранты надежнее подземных собратьев, так как не могут сломаться из-за давления или гидроудара, - пояснили в МЧС.

Ожидается, что такие гидранты со сроком службы в 50 лет появятся и в других частях города.

Гидрант установили на газоне, обсыпав белыми камушками.

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Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 28.04.2022 16:33 1 475
Тэги: недвижимость жкх вода
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