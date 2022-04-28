Еще на одной улице Калуги отключат электричество 29 апреля

В пятницу, 29 апреля, в Калуге не будет электричества в домах на улице Трамплинной. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение связано с проведением ремонтных работ и продлится с 9:00 до 17:00.

Ранее мы сообщали, что 29 апреля в Калуге будет света в домах на улицах Дорожной, Болдина, Некрасова, Восточной, Спичечной, и Окская ветка.

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