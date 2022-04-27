В Калуге на улице Дорожной отключат электричество 29 апреля

В пятницу, 29 апреля, в Калуге отключат электричество в домах на улице Дорожной. Это связано с проведением монтажных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Света не будет с 10:00 до 12:00 в домах №8 и №18.

Ранее, напомним, сообщалось об отключении электричества в этот день еще на пяти калужских улицах.

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