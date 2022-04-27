На пяти улицах Калуги отключат электричество 28 и 29 апреля

В четверг и пятницу, 28-29 апреля, в Калуге будет отключено электричество в жилых домах на пяти улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение электричества в Калуге 28 и 29 апреля с 8:30 до 16:00:

ул. Болдина, 25-47,

ул. Некрасова, 1-23, 4-16,

ул. Восточная, 4-20,

ул. Спичечная, 11-23,

ул. Окская ветка (полностью).

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