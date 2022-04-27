На пяти улицах Калуги отключат электричество 28 и 29 апреля
В четверг и пятницу, 28-29 апреля, в Калуге будет отключено электричество в жилых домах на пяти улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение электричества в Калуге 28 и 29 апреля с 8:30 до 16:00:
- ул. Болдина, 25-47,
- ул. Некрасова, 1-23, 4-16,
- ул. Восточная, 4-20,
- ул. Спичечная, 11-23,
- ул. Окская ветка (полностью).
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