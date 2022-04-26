В Калуге не будут отключать отопление из-за предстоящего похолодания
Во вторник, 26 апреля, один их жителей Калуги на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте» попросил отключить центральное отопление.
По словам мужчины, уже несколько дней средняя температура воздуха превышает установленные нормативом +8 градусов.
- Уж лучше в прохладе, но сытым, чем в жаре и голодным, - написал калужанин.
Ситуацию прокомментировали в городской управе.
В администрации пояснили, что +8 в среднем за сутки должно быть не менее пяти дней подряд. В тоже время в Калуге ждут похолодание.
- В связи с чем дата окончания отопительного сезона еще не определена, - заявили в горуправе.
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