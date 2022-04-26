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В Калуге не будут отключать отопление из-за предстоящего похолодания

Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 26.04.2022 14:36 8 1261
В Калуге не будут отключать отопление из-за предстоящего похолодания

Во вторник, 26 апреля, один их жителей Калуги на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте» попросил отключить центральное отопление.

По словам мужчины, уже несколько дней средняя температура воздуха превышает установленные нормативом +8 градусов.

- Уж лучше в прохладе, но сытым, чем в жаре и голодным, - написал калужанин.

Ситуацию прокомментировали в городской управе.

В администрации пояснили, что +8 в среднем за сутки должно быть не менее пяти дней подряд. В тоже время в Калуге ждут похолодание.

- В связи с чем дата окончания отопительного сезона еще не определена, - заявили в горуправе.

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Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 26.04.2022 14:36 8 1261
Тэги: коммуналка жкх отопление
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