На окраинах Калуги отключат электричество 26 апреля

Во вторник, 26 апреля, в Калуге из-за ремонтных работ запланированы отключения электричества. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение электричества в Калуге 26 апреля с 9:00 до 17:00:

ул. Трамплинная,

д. Юрьевка,

СНТ Флоа,

СНТ Просвещение,

СНТ Буровик.

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