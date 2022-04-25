На окраинах Калуги отключат электричество 26 апреля
Во вторник, 26 апреля, в Калуге из-за ремонтных работ запланированы отключения электричества. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение электричества в Калуге 26 апреля с 9:00 до 17:00:
- ул. Трамплинная,
- д. Юрьевка,
- СНТ Флоа,
- СНТ Просвещение,
- СНТ Буровик.
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