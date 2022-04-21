На окраине Калуги отключат электричество 22 апреля

В пятницу, 22 апреля, в Калуге отключат электричество в селе Горенское. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Как уточняют коммунальщики, будет ремонтироваться наружный линейный разъединитель.

Света в домах не будет с 9:00 до 16:00.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.