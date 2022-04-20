На трех улицах Калуги отключат электричество 21 апреля

В четверг, 21 апреля, в Калуге отключат электричество в жилых домах на трех улицах. Это связано с валкой дерева у дома №31 на улице Чапаева, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение электричества в Калуге 21 апреля с 9:00 до 12:00:

ул. Чапаева, 78-108, 29-47,

пер. Песчаный, 3-19, 4-20,

пер. Стекольный, 20, 21.

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