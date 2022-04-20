В Калуге заменят лифты еще в трех домах

В Калуге увеличилось количество домов, в которых заменят лифты в нынешнем году. В среду, 20 апреля, об этом сообщили в региональном Фонде капремонта.

Ранее речь шла о девяти домах. Теперь к ним добавились еще три адреса: ул. Ленина, 65, ул. Окружная, 2, пер. Теренинский, 1.

Договоры заключены с подрядчиком из Москвы.

Всего в 12 домах заменят 27 лифтов. Стоимость работ - 54,7 миллиона рублей.

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