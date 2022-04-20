В Калуге отключат электричество на улице Вишневского 22 апреля

В пятницу, 22 апреля, в Калуге отключат электричество в двух жилых домах на улице Вишневского. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение электричества в микрорайоне Анненки 22 апреля с 9:00 до 15:00:

ул. Вишневского, 26, 28.

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