В Калуге отключат электричество на улице Вишневского 22 апреля
В пятницу, 22 апреля, в Калуге отключат электричество в двух жилых домах на улице Вишневского. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение электричества в микрорайоне Анненки 22 апреля с 9:00 до 15:00:
- ул. Вишневского, 26, 28.
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