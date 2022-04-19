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Пять улиц и окраины Калуги останутся без электричества 20 апреля

Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 19.04.2022 16:38 0 1182
Пять улиц и окраины Калуги останутся без электричества 20 апреля

В среду, 20 апреля, в Калуге ожидаются отключения электричества, связанные с проведением ревизии и ремонтных работ. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение электричества в Калуге 20 апреля с 9:00 до 12:00:

  • ул. Тульская, 92, 100, 102, 112-124,
  • ул. Пестеля, 1/90,
  • пер. Малый, 1, 2, 3, 13, 20, 
  • 1-й пер. Пестеля, 13, 26, 28, 30, 30 корп.1,
  • ул. Никитина, 97.

Отключение электричества в Калуге 20 апреля с 9:00 до 17:00:

  • Каптевка,
  • Секиотово ул. Миллиораторов,
  • СНТ Рассвет,
  • СНТ Здоровье,
  • Калашников Хутор,
  • СНТ Буровик,
  • СНТ Березка,
  • СНТ Лесовод.

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Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 19.04.2022 16:38 0 1182
Тэги: недвижимость жкх электричество
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