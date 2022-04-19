Пять улиц и окраины Калуги останутся без электричества 20 апреля

В среду, 20 апреля, в Калуге ожидаются отключения электричества, связанные с проведением ревизии и ремонтных работ. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение электричества в Калуге 20 апреля с 9:00 до 12:00:

ул. Тульская, 92, 100, 102, 112-124,

ул. Пестеля, 1/90,

пер. Малый, 1, 2, 3, 13, 20,

1-й пер. Пестеля, 13, 26, 28, 30, 30 корп.1,

ул. Никитина, 97.

Отключение электричества в Калуге 20 апреля с 9:00 до 17:00:

Каптевка,

Секиотово ул. Миллиораторов,

СНТ Рассвет,

СНТ Здоровье,

Калашников Хутор,

СНТ Буровик,

СНТ Березка,

СНТ Лесовод.

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