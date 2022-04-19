Пять улиц и окраины Калуги останутся без электричества 20 апреля
В среду, 20 апреля, в Калуге ожидаются отключения электричества, связанные с проведением ревизии и ремонтных работ. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение электричества в Калуге 20 апреля с 9:00 до 12:00:
- ул. Тульская, 92, 100, 102, 112-124,
- ул. Пестеля, 1/90,
- пер. Малый, 1, 2, 3, 13, 20,
- 1-й пер. Пестеля, 13, 26, 28, 30, 30 корп.1,
- ул. Никитина, 97.
Отключение электричества в Калуге 20 апреля с 9:00 до 17:00:
- Каптевка,
- Секиотово ул. Миллиораторов,
- СНТ Рассвет,
- СНТ Здоровье,
- Калашников Хутор,
- СНТ Буровик,
- СНТ Березка,
- СНТ Лесовод.
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