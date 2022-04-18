В Калуге отключат воду на улице Кутузова 19 апреля

Во вторник, 19 апреля, в Калуге отключат воду в восьми домах на улице Кутузова. Это связано с работами по переврезке водопровода, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение воды в Калуге 19 апреля с 9:00 до 20:00:

Ул. Кутузова, 14, 16, 18, 22, 24, 25, 26, 27.

В зону отключения попадут лицей №9, школа-интернат №1 и базовый медицинский колледж.

Коммунальщики предупредили, что в воде могут появиться примеси после проведения работ.

Ранее мы рассказывали, где в Калуге отключат воду 20 апреля.

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