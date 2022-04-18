На двух улицах Калуги отключат воду 20 апреля
В среду, 20 апреля, в Калуге не будет воды в жилых домах на двух улицах. Это связано с проведением ремонтных работ у дома №16 на улице Генерала Попова, сообщил начальник региональной Госжилинспекции Алексей Дулишкович.
Отключение воды в Калуге 20 апреля с 9:00 до 20:00:
- ул. Генерала Попова от д.2 до д.16,
- ул. Георгия Димитрова, д.4.
Как пояснили коммунальщики, после проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде.
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