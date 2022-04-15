В Калуге выселили из квартиры мужчину, который 12 лет не платил за услуги ЖКХ

В пятницу, 15 апреля, в Калуге жителя микрорайона Силикатный принудительно выселили из муниципальной квартиры. Он не платил за услуги ЖКХ более 12 лет, сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

Теперь должник будет жить в комнате общежития на улице Московской.

Как рассказали приставы, решение о переселении было принято еще в 2021 году, однако мужчина отказывался добровольно выехать.

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