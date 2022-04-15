Горуправа Калуги ищет собственников теплицы и забора

Городская управа Калуги в пятницу, 15 апреля, объявила о поиске собственников металлической теплицы и сеточного ограждения в деревне Чижовка.

Они расположены у дома №26.

Владельца просят предоставить документы о собственности в управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений по адресу: ул. Московская, 188 (каб.310), тел: 71-36-28.

Если хозяин не найдется, теплицу снесут.

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