Горуправа Калуги ищет собственников теплицы и забора
Городская управа Калуги в пятницу, 15 апреля, объявила о поиске собственников металлической теплицы и сеточного ограждения в деревне Чижовка.
Они расположены у дома №26.
Владельца просят предоставить документы о собственности в управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений по адресу: ул. Московская, 188 (каб.310), тел: 71-36-28.
Если хозяин не найдется, теплицу снесут.
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