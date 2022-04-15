В Калуге отключили воду в микрорайоне Ольговка
Утром в пятницу, 15 апреля, в микрорайоне Ольговка в Калуге отключили холодную воду. Это связано с проведением аварийно-ремонтных работ у дома №152 на улице Тарутинской, сообщили в городской управе.
По предварительным данным, воды не будет до 17:00.
В зону отключения попали детский сад «Дружба» и школа №16.
После проведения работ в воде могут на короткое время появиться примеси, предупредили коммунальщики.
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