Калужская область получит 266 миллионов рублей на реконструкцию очистных сооружений в Детчино

Калужская область получит федеральное финансирование на реконструкцию очистных сооружений канализации в поселке Детчино Малоярославецкого района. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщил губернатор Владислав ШАПША.

Деньги выделят из Фонда национального благосостояния.

- Вопрос по канализационным очистным – один из самых острых для Детчино, его жители задают чаще всего, - подчеркнул Шапша. - Сооружения были построены более 30 лет назад. Здание обветшало, износ оборудования достиг 80%. На месте устаревших очистных планируем построить новый современный объект. Работы планируется завершить до конца 2023 года. Новый комплекс повысит надежность системы водоотведения почти для 4000 человек. Кроме того, улучшим экологическую обстановку в районе.

Общая стоимость реконструкции – почти 380 миллионов рублей. 113 миллионов из них потратит «Калугаоблводоканал». Более 266 миллионов - из ФНБ.

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