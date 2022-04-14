На пяти улицах Калуги отключат электричество 15 апреля

В пятницу, 15 апреля, в Калуге отключат электричество в жилых домах на пяти улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение электричества в Калуге 15 апреля с 8:00 до 17:00:

ул. Московская, 265-277, 290, 294а,

пер. Средний, 1-19, 2-10,

пер. Линейный, 1, 2, 6, 8, 10,

ул. Линейная, 2-16, 1-7,

ул. Путейская.

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