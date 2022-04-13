На 14 улицах Калуги отключат электричество 14 апреля

В четверг, 14 апреля, в Калуге отключат электричество в жилых домах на 14 улицах, сообщает «Единая дежурно-диспетчерская служба». Это связано с проведением ревизии.

Отключение электричества в Калуге 14 апреля с 8:00 до 17:00:

ул. Отбойная, 3-7, 4-8;

пер. Вагонный, 2-18, 3-11;

ул. Вагонная, 17-25, 28-56, 44-56;

ул. Тракторная, 2-8, 1-7;

пер. Тракторный, 1;

пер. Строительный, 2/12, 11, 13, 15, 17, 19,

пер. Поселковый, 2-8,

ул. Линейная, 9-15,

проезд Степной, 1-9, 2-26;

ул. Западная 1-17, 2-20;

ул. Степная, 1-19, 2-30;

ул. Путейская, 14;

ул. Луговая, 1-13, 2-4;

2-ой Городской проезд.

Напомним, в этот же день не будет света на окраинах города.

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