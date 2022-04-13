На 14 улицах Калуги отключат электричество 14 апреля
В четверг, 14 апреля, в Калуге отключат электричество в жилых домах на 14 улицах, сообщает «Единая дежурно-диспетчерская служба». Это связано с проведением ревизии.
Отключение электричества в Калуге 14 апреля с 8:00 до 17:00:
- ул. Отбойная, 3-7, 4-8;
- пер. Вагонный, 2-18, 3-11;
- ул. Вагонная, 17-25, 28-56, 44-56;
- ул. Тракторная, 2-8, 1-7;
- пер. Тракторный, 1;
- пер. Строительный, 2/12, 11, 13, 15, 17, 19,
- пер. Поселковый, 2-8,
- ул. Линейная, 9-15,
- проезд Степной, 1-9, 2-26;
- ул. Западная 1-17, 2-20;
- ул. Степная, 1-19, 2-30;
- ул. Путейская, 14;
- ул. Луговая, 1-13, 2-4;
- 2-ой Городской проезд.
Напомним, в этот же день не будет света на окраинах города.
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