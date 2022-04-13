Главная Новости Недвижимость и ЖКХ
Цены История Калуги Клиника года Своё Калуга Афиша Статьи

На 14 улицах Калуги отключат электричество 14 апреля

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.04.2022 12:04 0 744
На 14 улицах Калуги отключат электричество 14 апреля

В четверг, 14 апреля, в Калуге отключат электричество в жилых домах на 14 улицах, сообщает «Единая дежурно-диспетчерская служба». Это связано с проведением ревизии.

Отключение электричества в Калуге 14 апреля с 8:00 до 17:00:

  • ул. Отбойная, 3-7, 4-8;
  • пер. Вагонный, 2-18, 3-11;
  • ул. Вагонная, 17-25, 28-56, 44-56;
  • ул. Тракторная, 2-8, 1-7;
  • пер. Тракторный, 1; 
  • пер. Строительный, 2/12, 11, 13, 15, 17, 19,
  • пер. Поселковый, 2-8,
  • ул. Линейная, 9-15,
  • проезд Степной, 1-9, 2-26;
  • ул. Западная 1-17, 2-20;
  • ул. Степная, 1-19, 2-30;
  • ул. Путейская, 14;
  • ул. Луговая, 1-13, 2-4;
  • 2-ой Городской проезд.

Напомним, в этот же день не будет света на окраинах города.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.04.2022 12:04 0 744
Тэги: недвижимость электричество жкх
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Аутсорсинг по охране труда: в чем преимущества?
Итальянские дизайнерские кровати
Стоимость грузчиков для переезда на дачу

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru