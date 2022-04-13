На двух улицах Калуги отключат электричество 13, 14 и 15 апреля

Со среды по пятницу, 13-15 апреля, в Калуге будут отключать электричество в жилых домах на двух улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Электричества не будет в каждый из трех дней 11:00 до 16:00:

ул. Родниковая 87, 87а,

ул. Турынинские дворики, 1-31, 2-42.

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