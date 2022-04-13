На окраинах Калуги отключат электричество 14 апреля
В четверг, 14 апреля, в Калуге отключат электричество на окраинах города. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение электричества в Калуге 14 апреля с 09:00 до 17:00:
- Михалево,
- Черносвитино,
- Бабенки,
- Трудовой,
- Карачево,
- Железняки,
- Болотная,
- Белая.
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