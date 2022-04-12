В Калужской области закрыли доступ в опасный дом
В Козельске ограничили доступ в заброшенный дом только после вмешательства прокуратуры. Во вторник, 12 апреля, об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В здании отсутствовали окна и двери.
- У граждан, в том числе несовершеннолетних, в него имелся свободный доступ, - подчеркнули в прокуратуре.
После проведения проверки местные чиновники приняли меры.
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