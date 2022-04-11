В Обнинске подделали 61 протокол общих собраний собственников
Скандал с одной из управляющих компаний возник в Обнинске. В понедельник, 11 апреля, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.
По предварительным данным, кто-то подделал протоколы общих собраний жильцов 61 многоквартирного дома в интересах управляющей компании.
Возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Она предполагает максимальное наказание в два года лишения свободы.
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