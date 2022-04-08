На трех улицах Калуги отключат холодную воду 8 апреля
В пятницу, 8 апреля, в Калуге планируется отключить холодную воду в жилых домах на трех улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили утром в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.
Воду отключат с 10:00 до 22:00 по следующим адресам:
- ул. Социалистическая
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- ул. Чичерина, 1/5, 1а, б, в, 2/7, 6
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- ул. Телевизионная, 1, 2, 3, 4, 6 к. 1.
Как отмечают коммунальщики, после проведения работ в воде могут появиться примеси.
Для подвоза воды местным жителям нужно позвонить по номеру 211-112.
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