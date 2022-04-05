В девяти домах Калуги началась замена лифтов
В девяти многоэтажных домах Калуги 4 апреля началась замена 23 лифтов. Об этом сообщили в Фонде капитального ремонта Калужской области.
Работы ведет московский подрядчик. Стоимость замены 23 лифтов составит 44,5 миллиона рублей.
- В объем работ входит не только замена купе кабин, но и ремонт в машинном отделении – это обособленное помещение с оснащенным оборудованием для работы лифта, - пояснили в Фонде капремонта.
Новое оборудование должно заработать до 10 июня.
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