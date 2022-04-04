На пяти улицах Калуги отключат электричество 8 апреля

В пятницу, 8 апреля, в Калуге отключат электричество в жилых домах на пяти улицах. Это связано с проведением ревизии, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение электричества в Калуге 8 апреля с 13:00 до 16:00:

ул. Северная 11-29, 12-42,

ул. Тарутинская, 1-77,

ул. 8-е Марта, 1-31, 4-32,

ул. Луговая, 10-62, 17-55,

ул. Отбойная, 1-43, 2-18, 32, 34.

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