На пяти улицах Калуги отключат электричество 8 апреля
В пятницу, 8 апреля, в Калуге отключат электричество в жилых домах на пяти улицах. Это связано с проведением ревизии, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение электричества в Калуге 8 апреля с 13:00 до 16:00:
- ул. Северная 11-29, 12-42,
- ул. Тарутинская, 1-77,
- ул. 8-е Марта, 1-31, 4-32,
- ул. Луговая, 10-62, 17-55,
- ул. Отбойная, 1-43, 2-18, 32, 34.
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