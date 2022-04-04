На восьми улицах Калуги отключат электричество 5 апреля
Во вторник, 5 апреля, в Калуге пропадет электричество в жилых домах на восьми улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение электричества в Калуге 5 апреля с 9:00 до 12:00:
- ул. Чапаева, 29-47, 14, 78-110, 43/21,
- пер. Стекольный, 3-21, 2-10,
- пер. Чапаева, 3-19, 4-22,
- пер. Песчаный, 3-19, 4-20, 35, 37,
- ул. Маяковского, 30-60,
- ул. Песчаная, 102,
- 1-й пер. Стекольный, 4,
- 2-й пер. Стекольный 1-19, 2-22.
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