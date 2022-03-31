В Калуге два года затапливает нечистотами подвал многоквартирного дома
В Калуге с 2020 года затапливает нечистотами подвал многоквартирного дома №4 на улице Школьной в деревне Шопино. Обращения жителей во все инстанции не дали результатов, сообщили в четверг, 31 марта, в ОНФ.
Как отмечают шопинцы, зимой неприятный запах в квартирах не ощущается, но с повышением температуры на улице становится все хуже.
По информации управления ЖКХ, восстановительные работы были включены в план по текущему ремонту еще на первое полугодие 2021 года. Но по состоянию на весну 2022 года прогнившие трубы так и не заменили.
- При этом деньги собственников на эти работы собраны, - заявили в ОНФ.
Разобраться с ситуацией попросили Госжилинспекцию.
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