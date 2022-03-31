На шести улицах Калуги отключат электричество 4 апреля
В понедельник, 4 апреля, в Калуге отключат электричество на шести улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение электричества в Калуге 4 апреля с 13:00 до 16:00:
- ул. Красная Гора 1-19, 25, 2-18,
- ул. Кавказ (полностью),
- ул. Воробьевская, 11-23, 14-26,
- ул. Набережная 1-37, 2-12,
- ул. Подвойского 1-5, 2-8,
- пер. Красноармейский, 11.
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