На шести улицах Калуги отключат электричество 4 апреля

В понедельник, 4 апреля, в Калуге отключат электричество на шести улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение электричества в Калуге 4 апреля с 13:00 до 16:00:

ул. Красная Гора 1-19, 25, 2-18,

ул. Кавказ (полностью),

ул. Воробьевская, 11-23, 14-26,

ул. Набережная 1-37, 2-12,

ул. Подвойского 1-5, 2-8,

пер. Красноармейский, 11.

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