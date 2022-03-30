На окраинах Калуги отключат электричество 31 марта

Днем в четверг, 31 марта, на окраинах Калуги ожидаются отключения электричества. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Деревня Пучково будет частично обесточена с 9:00 до 17:00.

В деревне Андреевское отключения будут короткими – на 10-15 минут – в течение дня.

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