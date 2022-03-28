В Калужской области вернули электричество в пострадавшие от стихии районы

В понедельник, 28 марта, на еженедельном совещании правительства Калужской области министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Вячеслав ЛЕЖНИН рассказал об оперативной ликвидации аварий электросетей и водоснабжения, связанных с ухудшением погоды в выходные дни.

По его словам, 26 марта были зафиксированы 10 отключений электричества, 27 марта – 30. В среднем люди оставались без света чуть больше часа.

- Я знаю, что были в Калуге, в том числе перебои и с водоснабжением, связанные с отключением электричества, - сказал губернатор Владислав ШАПША. – Вы решили все вопросы?

- Да, все вопросы решены, - ответил Вячеслав Лежнин.

- В частности, тут в соцсетях очень беспокоит женщину Малиновка корпус 7, без воды весь вечер сидела вчера, - уточнил Владислав Шапша. – Там проблемы устранены?

- Да, Владислав Валерьевич, всё устранено, - заверил региональный министр строительства и ЖКХ.

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