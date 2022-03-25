На восьми улицах Калуги отключили электричество 25 марта

В пятницу, 25 марта, в Калуге отключили электричество в жилых домах на восьми улицах. Это связано с проведением неотложных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе». Энергетики уточняют, что проходит ревизия трансформаторов.

Отключение электричества в Калуге 25 марта с 8:00 до 17:00:

ул. Суворова, 153, 153 корп.4, 154, 157, 159, 160, 165, 167, 169, 181, 182,

ул. Чижевского, 13, 15, 16, 18а, 18б, 18, 14, 19, 9,

пер. Теренинский, 1, 2, 4; 7, 8,

ул. Энгельса, 11, 30, 32, 12, 12а, 14, 13а, 17,

пер. Огарева,

пл. Победы, 5,

ул. Ленина, 69,

ул. Горького, 6а.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.