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На восьми улицах Калуги отключили электричество 25 марта

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 25.03.2022 09:45 0 1166
На восьми улицах Калуги отключили электричество 25 марта

В пятницу, 25 марта, в Калуге отключили электричество в жилых домах на восьми улицах. Это связано с проведением неотложных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе». Энергетики уточняют, что проходит ревизия трансформаторов.

Отключение электричества в Калуге 25 марта с 8:00 до 17:00:

  • ул. Суворова, 153, 153 корп.4, 154, 157, 159, 160, 165, 167, 169, 181, 182, 
  • ул. Чижевского, 13, 15, 16, 18а, 18б, 18, 14, 19, 9,
  • пер. Теренинский, 1, 2, 4; 7, 8,
  • ул. Энгельса, 11, 30, 32, 12, 12а, 14, 13а, 17, 
  • пер. Огарева,
  • пл. Победы, 5, 
  • ул. Ленина, 69, 
  • ул. Горького, 6а.

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Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 25.03.2022 09:45 0 1166
Тэги: недвижимость жкх электричество
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