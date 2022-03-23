На окраинах Калуги отключат электричество 24 марта
В четверг, 24 марта, в Калуге отключат электричество в населенных пунктах на окраине города. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение электричества в Калуге 24 марта с 9:00 до 17:00:
- Трудовой,
- Михалево,
- Карачево,
- Бабенки,
- Белая,
- Черносвитино,
- Железняки.
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