На окраинах Калуги отключат электричество 24 марта

В четверг, 24 марта, в Калуге отключат электричество в населенных пунктах на окраине города. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение электричества в Калуге 24 марта с 9:00 до 17:00:

Трудовой,

Михалево,

Карачево,

Бабенки,

Белая,

Черносвитино,

Железняки.

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