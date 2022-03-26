На четырех улицах Калуги отключат электричество 29 марта

Во вторник, 29 марта, в Калуге отключат электричество в домах на четырех улицах. Это связано с проведением работ по капитальному ремонту, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение электричества в Калуге 29 марта с 8:00 до 17:00:

ул. Кооперативная, 8, 3, 1/2,

ул. Пухова, 23а,

ул. Чичерина, 18,

ул. Пионерская, 2.

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